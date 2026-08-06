Rockstar kündigt eine spezielle Präsentation zu GTA VI an

Die Spannung rund um GTA VI, eines der meist erwarteten Projekte der Videospielbranche, könnte endlich ihrem Höhepunkt entgegengehen. Laut ixbt.com hat Rockstar Games offiziell eine spezielle Präsentationsveranstaltung angekündigt, bei der neue Details zum Spiel enthüllt werden sollen. Die wichtige Ankündigung hat erneut die Aufmerksamkeit von Millionen Gamern auf sich gezogen, denn obwohl seit der Vorstellung des Spiels mehrere Monate vergangen sind, hat das Studio bisher noch kein Gameplay-Video gezeigt. Ixbt.com berichtet .

Nach dem Plan der Veranstalter findet die große Präsentation am 27. dieses Monats statt. Damit die Veranstaltung für Zuschauer bequem zugänglich ist, wird sie über mehrere große Plattformen gestreamt. Insbesondere kann die Übertragung auch über YouTube verfolgt werden, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Plattform Netflix.

Vorteile und Erwartungen für Netflix-Nutzer

Die Liste der für die Übertragung ausgewählten Plattformen hat sowohl bei Fachleuten als auch bei gewöhnlichen Fans Interesse geweckt. Insbesondere wird Zuschauern des Streamingdienstes Netflix ein besonderer Vorteil geboten: Sie können die Präsentation volle sechs Stunden früher als alle anderen ansehen. Dieser Schritt gilt als einer der neuen Ansätze des Unternehmens zur Gewinnung von Zuschauern.

Derzeit hält Rockstar Games offizielle Informationen darüber zurück, was während der Präsentation gezeigt wird. Dennoch hoffen Millionen Gamer und Branchenanalysten weltweit gespannt darauf, dass bei der bevorstehenden Veranstaltung endlich Live-Gameplay-Szenen und die visuellen Möglichkeiten des Spiels präsentiert werden.

Veröffentlichungsdatum und Plattformen