Das neue Xbox Helix könnte Spiele aller Generationen unterstützen

Microsoft arbeitet aktiv an der Xbox-Spielekonsole der nächsten Generation, Project Helix. Laut IXBT.com soll das neue Gerät nicht nur die vollständige Kompatibilität mit Spielen der nächsten Generation bewahren, sondern auch Spiele starten können, die für alle früheren Xbox-Konsolen der Geschichte veröffentlicht wurden. Darauf deutet ein durchgesickertes internes Memo hin. Ixbt.com berichtet dies.

Microsoft plant offenbar, sämtliche wichtigen technischen Aufgaben dieses ambitionierten Projekts selbst zu übernehmen. Das Unternehmen will einen speziellen Emulator entwickeln, jedes Spiel testen und zertifizieren sowie die Store-Infrastruktur und den Spielersupport selbst betreiben. Die Entwickler müssen lediglich die Erlaubnis erteilen, ihre alten Projekte im Store anzubieten.

Im Rahmen der neuen Initiative behalten Entwickler und Publisher sämtliche Einnahmen aus ihren Produkten. Außerdem garantiert Microsoft ihnen die vollständige Kontrolle über ihre Rechte, Preispolitik und Marken. Dadurch wird es rechtlich deutlich einfacher, ältere Projekte auf moderne Plattformen zurückzubringen.

Technische Herausforderungen und Lösungen

Allerdings gibt es in diesem Zusammenhang noch einige ernsthafte technische Hindernisse. Das größte Problem betrifft Spiele, die für die ursprüngliche Xbox und die Xbox 360 entwickelt wurden. Da diese älteren Geräte auf völlig anderen Architekturen basierten, ist es eine komplexe Aufgabe, ihre Spiele auf modernen Konsolen oder PCs auszuführen. Helix ist technisch eher einem PC ähnlich.

Um solche Spiele an das neue System anzupassen, wäre entweder die Entwicklung eines leistungsfähigen Emulators oder ein Remaster jedes einzelnen Projekts von Grund auf erforderlich. Das würde wiederum viel Zeit und Geld kosten. Dennoch hat Microsoft bereits erste Schritte unternommen und mehrere ältere Projekte für PCs veröffentlicht.

Erste Schritte

Zu den ersten Tests und Veröffentlichungen des Unternehmens gehörten die folgenden beliebten Retrospiele:

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte zeigt, dass die Idee, Spiele aller Generationen auf einem einzigen Gerät zu vereinen, kein bloßer Traum, sondern eine realistische und machbare Aufgabe ist. Wenn Microsoft seinen Plan vollständig umsetzt, könnte Xbox Helix zum umfassendsten Abwärtskompatibilitätssystem in der Konsolengeschichte werden.