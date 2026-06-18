Die Apple Corporation plant, ihren traditionellen Präsentationszeitplan grundlegend zu ändern, um ihre Position auf dem Smartphone-Markt zu stärken und die Verkaufsdynamik über das Jahr hinweg stabil zu halten. Jüngsten Informationen von Bloomberg zufolge hat das Unternehmen mit der Arbeit an der zweiten Generation des ultradünnen iPhone Air Modells begonnen. Das im Rahmen des Projekts V62 entwickelte Gerät soll die Hauptmängel des Vorgängermodells beheben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die wichtigste Neuerung des neuen iPhone Air 2 Smartphones betrifft das Kamerasystem. Während das Air-Modell der ersten Generation Berichten zufolge nur eine einzige Hauptkamera besitzt, planen die Ingenieure für die zweite Generation ein zusätzliches Ultraweitwinkel-Modul. Dies erspart den Nutzern die Entscheidung zwischen einem schlanken Design und hochwertigen Fotofunktionen.

Technische Daten und Autonomie

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Geräts ist der Stromverbrauch und die Betriebsdauer. Apple-Ingenieure streben eine signifikante Steigerung der Autonomie des iPhone Air 2 an. Aufgrund des extrem dünnen Gehäuses ist die Erweiterung der Batteriekapazität jedoch eine komplexe Aufgabe. Daher liegt der Schwerpunkt auf dem neuen energiesparenden A20 Pro Chip und der Softwareoptimierung. Berichten zufolge wird dieser Prozessor auf derselben Plattform wie zukünftige iPhone-Flaggschiffe basieren.

Das iPhone Air 2 wird designtechnisch den Stil des Vorgängermodells beibehalten, jedoch wird die Anordnung der internen Komponenten weiter optimiert. Laut ixbt.com überarbeitet Apple die Zeitpläne für die Markteinführung seiner Produkte. Das Unternehmen könnte künftig auf die Gewohnheit verzichten, alle neuen Smartphones gleichzeitig im Herbst vorzustellen.

Neue Marketingstrategie

Nach dem neuen Plan wird Apple die Gerätevorstellungen in zwei Phasen aufteilen. Im Herbst werden nur die High-End-Flaggschiffe — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das erste faltbare Smartphone des Unternehmens — präsentiert. Etwa sechs Monate später, im Frühjahr 2027, kommen das erschwingliche iPhone 18 und das aktualisierte iPhone Air 2 in den Verkauf.

Diese Strategie ermöglicht es Apple, die Einnahmen gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen. Zudem will das Unternehmen mit dieser Methode effektiver gegen seinen Hauptkonkurrenten Samsung antreten. Der südkoreanische Gigant bringt seine Flaggschiff-Modelle (Galaxy S und Galaxy Z Serien) bereits seit mehreren Jahren zu verschiedenen Jahreszeiten heraus.

Auch für den Markt in Usbekistan ist diese Neuigkeit von großer Bedeutung. Normalerweise dienen Frühlingspräsentationen dazu, den Markt in Zeiten zu beleben, in denen das Interesse an neuen Produkten nachlässt. Das iPhone Air 2 wird mit seinem eleganten Design und den modernen technischen Daten voraussichtlich besonders bei Nutzern beliebt sein, die Stil und Kompaktheit schätzen.