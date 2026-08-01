Erste Details zum iPhone Air der zweiten Generation bekannt gegeben

Apples kommende Gadgets, die in den nächsten Jahren erwartet werden, sorgen für großes Interesse auf dem Markt. Dem renommierten Analysten Jeff Pu zufolge ist die Veröffentlichung des iPhone Air der zweiten Generation für das erste Quartal 2027 geplant. Das neue Gerät soll im Vergleich zum Vorgängermodell deutliche Verbesserungen bei Leistung, Kamerafähigkeiten und kabellosen Verbindungstechnologien bieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Experte betont, dass eine der Hauptänderungen des Smartphones der Umstieg auf den neuen 2 nm Apple A20 Pro Prozessor sein wird, der im fortgeschrittenen TSMC-Fertigungsprozess hergestellt wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Gerät mit Apples Custom-Chips der zweiten Generation ausgestattet wird — dem C2 5G

Modem

sowie dem N2 Wireless-Controller, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 unterstützt

. Diese Neuerungen erhöhen die Internetgeschwindigkeit und -stabilität.

Updates bei Display und Kamera

Laut ixbt.com planen Apples Ingenieure auch Änderungen am Bildschirmdesign. Insbesondere wird die Größe der Dynamic Island verkleinert, was die nutzbare Bildschirmfläche für Benutzer leicht vergrößert. Gleichzeitig verabschiedet sich das iPhone Air 2 von der Einzelkamera der vorherigen Version und wird mit zwei Hauptkameramodulen ausgestattet. Dem Hauptmodul wird voraussichtlich ein 48 MP Ultraweitwinkelobjektiv hinzugefügt.

Unter Beibehaltung seines 6,5-Zoll-Displays wird das Gerät mit 12 GB RAM und einer 18 MP Frontkamera ausgestattet sein. Solche Spezifikationen verbessern die Multitasking-Fähigkeit und die Aufnahmequalität des Smartphones erheblich. Die neuen technologischen Lösungen werden die Wettbewerbsfähigkeit des Geräts auf den Märkten zweifellos weiter steigern.

Apples zukünftige Produktpläne

Analyst Jeff Pu gab zudem bekannt, dass das Unternehmen seinen Smartphone-Einführungsplan ändern wird. Seinen Prognosen zufolge werden im Herbst 2026 das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie das erste faltbare iPhone Ultra vorgestellt. Im Frühjahr 2027 wird dann die Debütversion des Basis-iPhone 18 und des erschwinglichen iPhone 18e zusammen mit dem iPhone Air 2 erwartet.

Zur Einordnung: Jeff Pu ist in der Vergangenheit bereits durch treffende Vorhersagen aufgefallen. So hatte er unter anderem das Erscheinen von LPDDR5 RAM und eines 48 MP Sensors in den iPhone 14 Pro Modellen sowie den Einsatz von Periskop-Kameras in den iPhone 15 Pro Smartphones korrekt vorausgesagt. Daher stoßen seine Informationen zum neuen iPhone Air 2 in der Tech-Community auf großes Interesse.