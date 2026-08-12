Chinas C919 absolviert seinen ersten internationalen kommerziellen Flug

Das chinesische Passagierflugzeug C919, das als Konkurrenz zu Airbus und Boeing erwartet wird, hat erfolgreich seinen ersten internationalen kommerziellen Flug absolviert und damit einen neuen Meilenstein erreicht. Laut ixbt.com startete das Verkehrsflugzeug vom Pekinger Flughafen Shoudu und landete am neuen Flughafen in Ulaanbaatar, Mongolei. Das Medium berichtet .

In der Mongolei wurde anlässlich dieses historischen Ereignisses eine feierliche Begrüßung organisiert. Das Flugzeug wurde mit einer traditionellen Wasserfontäne empfangen, während Mitarbeiter in Nationaltracht die Passagiere begrüßten und eine spezielle Tanzvorführung präsentierten.

Die Flüge CA723/CA724 zwischen Peking und Ulaanbaatar sollen künftig täglich durchgeführt werden. Für das von COMAC hergestellte Verkehrsflugzeug ist dies seit Beginn seines kommerziellen Einsatzes die erste internationale Strecke.

Vom heimischen Markt auf die internationale Bühne

Vor diesem Flug war die C919 hauptsächlich auf Inlandsstrecken in China unterwegs. Dabei konnte das Flugzeug dank seiner technischen Merkmale, des hohen Komforts und der vollständigen Erfüllung der Sicherheitsanforderungen positive Anerkennung gewinnen.

Die erste Verbindung zwischen China und der Mongolei bestätigte zudem in der Praxis, dass das Verkehrsflugzeug die bilateralen Standardanforderungen für den Einsatz in der zivilen Luftfahrt strikt erfüllt. Damit ist die C919 offiziell in die Phase der Aufnahme regelmäßiger internationaler Verbindungen eingetreten.

Die C919 erweitert ihr Einsatzgebiet schrittweise. Im Februar 2024 flog das Flugzeug erstmals ins Ausland, um an der Singapore Airshow teilzunehmen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen kommerziellen, sondern um einen Demonstrationsflug.

Erfolgreiche Leistungsbilanz

Bis Dezember 2024 hatten Flugzeuge dieses Typs auf Inlandsstrecken insgesamt mehr als eine Million Passagiere befördert. Zu diesem Zeitpunkt verfügten die Flotten der drei größten chinesischen Fluggesellschaften über insgesamt 14 solcher Flugzeuge.

Im Dezember 2025 nahm die C919 außerdem Flüge zum in einer Bergregion gelegenen Hochgebirgsflughafen Lanzhou auf. Die Eröffnung internationaler kommerzieller Strecken ist inzwischen ein wichtiger Schritt für Chinas zivile Luftfahrtindustrie.