Anzahl der Kinder in Usbekistan bekannt gegeben

Foto: Nationales Statistikkomitee

Nach Angaben des Nationalen Statistikkomitees belief sich die Zahl der Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren in Usbekistan zum 1. Januar 2026 auf 11.630.879. Diese Zahl bestätigt erneut den hohen Anteil junger Menschen an der Bevölkerung des Landes.

Statistischen Daten zufolge überwiegt die Zahl der Jungen leicht. So gab es 6.030.736 Jungen und 5.600.143 Mädchen.

Solche demografischen Indikatoren erhöhen den Bedarf an der Entwicklung von Bildung, Gesundheitswesen und sozialer Infrastruktur im Land weiter. Insbesondere der Ausbau von Schulen, Kindergärten und Systemen zur Unterstützung der Kindergesundheit bleibt ein dringendes Thema.

Es ist erwähnenswert, dass der hohe Anteil junger Menschen an der Bevölkerung Usbekistans ein großes Potenzial für den zukünftigen Arbeitsmarkt schafft. Gleichzeitig erfordert dieser Faktor eine langfristige Planung und eine effektive Sozialpolitik des Staates.