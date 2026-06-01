Die Temperaturen in Usbekistan sinken in der ersten Sommerwoche leicht

Liebe Landsleute, der lang ersehnte Sommer, voller Sonnenschein, hat unser Land erreicht. Meteorologen berichten, dass die erste Woche dieser Jahreszeit eine angenehme Überraschung für unsere Bewohner und Gäste bereithält. Ein kühler Luftstrom wird die drückende Hitze ersetzen, und in einigen Regionen werden kurze, erfrischende Regenschauer als Erinnerung an den Frühling erwartet.

Unsere Stimmung zu Sommerbeginn hängt vom Wetter ab. Bleiben Sie auf unserer Seite, um wichtige Details zu Klimaveränderungen, Temperaturwerten und Hochwassergefahren in der Republik, den Bergregionen und der Hauptstadt während der Woche zu erfahren!

Die Lage am Montag und Abkühlung zur Wochenmitte

Heute, am ersten Tag der Woche, dem Montag, herrscht in weiten Teilen unseres Landes überwiegend trockenes und heißes Wetter. Es besteht jedoch die Möglichkeit von kurzen Regenschauern und Gewittern in einigen Teilen der Region Taschkent und im Ferganatal. Die Tagestemperaturen liegen bei etwa +34…+36°C, während die Sonne in den südlichen Regionen deutlich stärker ist und bis zu +38…+40°C erreicht.

Aber Vom 2. bis zum 4. Juni gibt es die Möglichkeit, vor der Sommerhitze kurz durchzuatmen:

Erste Tageshälfte: Der Himmel ist klar, nachts und bis zum Mittag ist es überwiegend gering bewölkt.

Zweite Tageshälfte: Am Nachmittag entwickeln sich lokale Wolken, und in einigen Gebieten sind kurze Regenschauer und Gewitter zu erwarten.

Temperaturrückgang: Das Erfreulichste ist, dass die Temperaturen in diesen Tagen allmählich sinken und tagsüber +28…+33 Grad erreichen werden. Im Süden lässt die Hitze leicht nach und liegt bei +34…+37 Grad.

Am Freitag, dem 5. Juni hört der Niederschlag in weiten Teilen der Republik auf. Nur in einigen Teilen des Ferganatals kann es zu kurzen Regenschauern mit Gewittern kommen. Die allgemeine Lufttemperatur bleibt nahezu unverändert.

Staubstürme, Windgeschwindigkeit und Hochwassergefahr in den Bergen

Zu Sommerbeginn zeigt die Natur auch ihren intensiven Charakter. Während die Windgeschwindigkeiten in der Republik im Laufe der Woche im Normalfall 7–12 Meter pro Sekunde betragen, wird dieser Wert an einigen Stellen voraussichtlich auf 15–20 Meter/Sekunde ansteigen. Wenn der Wind zunimmt, können in einigen Regionen Staubstürme aufkommen, daher wird empfohlen, auf die Gesundheit zu achten.

Ein wichtiger Hinweis für unsere Landsleute, die einen Erholungsurlaub in den Bergen planen:

Lage in den Bergregionen: Vom 1. bis zum 5. Juni sind in den Vorgebirgs- und Bergregionen zeitweise kurze Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Aufgrund starker Niederschläge besteht in Bergregionen die Gefahr von Sturzfluten Vergessen Sie nicht, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen!

Wie wird das Wetter in unserer Hauptstadt Taschkent?

Auch für unsere schöne Stadt ist eine kühlere und angenehmere Woche vorhergesagt. Detaillierte Informationen zu den Werten für jeden Wochentag finden Sie in der speziellen Tabelle unten:

Daten Erwartetes Wetter und Temperatur Windgeschwindigkeit und Staubstürme 1. Juni (Montag) In der zweiten Tageshälfte sind kurze Frühlingsregen und Gewitter möglich. Die Temperatur ist recht heiß: +34…+36 Grad. Die Windgeschwindigkeit nimmt von den üblichen 3–8 Metern/Sekunde zeitweise auf 10–15 Meter/Sekunde zu. 2.–4. Juni In der zweiten Tageshälfte sind kurze, erfrischende Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperatur sinkt deutlich auf +29…+31 Grad . Es besteht die Möglichkeit von Staubstürmen in einigen Teilen der Stadt nach starken Winden. 5. Juni (Freitag) Am Ende der Woche werden keine Niederschläge erwartet, der Himmel klart auf. Die Tagestemperatur steigt leicht auf +31…+33 Grad . Der Wind weht weiterhin in seiner gewohnten Richtung.

Wie Sie sehen, schützt uns die erste Sommerwoche mit ihrer kühlen Luft und den regnerischen Tagen vor übermäßiger Hitze. Dies ist die perfekte Zeit für Spaziergänge und angenehme Gespräche mit geliebten Menschen!

Verfolgen Sie mit uns die aktuellsten, nützlichsten und wichtigsten Nachrichten für unseren Alltag aus jedem Winkel unseres Landes, liebe Leser! Bleiben Sie auf unserer Seite!