Brand in einem Altersheim in Sri Lanka

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Brand in einem Altersheim in Sri Lanka

Ein Brand in einem Altersheim in Sri Lanka hat zu tragischen Folgen geführt.

Laut Reuters sind bei dem Vorfall mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach in der Nacht zum 4. Juni in einem Altersheim in der Stadt Anguruvatota aus, die etwa 55 Kilometer von der Hauptstadt Colombo entfernt liegt.

Nach ersten Angaben breitete sich das Feuer schnell aus und brachte das Leben vieler älterer Menschen im Gebäude in Gefahr. Rettungsdienste rückten umgehend an und begannen mit der Evakuierung der Menschen.

Infolge des Brandes erlitten acht weitere Bürger Verletzungen unterschiedlichen Schweregrads und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurden 51 Personen in einen sicheren Bereich evakuiert.

Obwohl die Retter das Feuer in kurzer Zeit löschten, ist die Ursache noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Berichten zufolge wurde der Direktor des Altersheims von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Die Arbeiten zur Ermittlung der genauen Ursachen und Verantwortlichen dauern an.

Sri LankaReutersAnguruvatotaColombo
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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