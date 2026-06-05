Änderung der Regeln zur Zahlung von Busfahrpreisen in Usbekistan

·57·Usbekistan
Änderung der Regeln zur Zahlung von Busfahrpreisen in Usbekistan

In Usbekistan werden neue Änderungen in der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs eingeführt.

Berichten zufolge werden ab dem 1. September die Regeln für die Zahlung von Busfahrpreisen aktualisiert. Fahrgäste müssen den Fahrpreis ab sofort sofort beim Einsteigen bezahlen. Andernfalls können sie als Schwarzfahrer eingestuft werden.

Für Fahrgäste, die die Regel nicht einhalten, wurde auch eine administrative Haftung festgelegt, wobei eine Geldstrafe in Höhe von einem Zehntel des BRM verhängt wird. Nach aktuellen Berechnungen beläuft sich dieser Betrag auf 41.200 Sum.

Laut Angaben der zuständigen Stellen zielt diese Neuerung darauf ab, die Zahlungsdisziplin und die Servicequalität im öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.

Darüber hinaus ist geplant, das Zahlungssystem für Busse, U-Bahnen und Vorort-Elektrozüge künftig auf einer einzigen Plattform zu integrieren. Dies soll ein bequemeres und schnelleres Zahlungssystem für die Fahrgäste schaffen.

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Charos
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