Manchester United verpflichtet Tottenham-Talent für 8 Millionen Pfund

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Manchester United verpflichtet Tottenham-Talent für 8 Millionen Pfund

Der englische Verein Manchester United baut weiter an seiner Zukunft. Das Team hat offiziell den Transfer des talentierten Flügelspielers Tynan Thompson bekannt gegeben, der aus dem System von Tottenham stammt. Für die Verantwortlichen aus dem Old Trafford ist die Verpflichtung des 18-Jährigen nicht nur eine Verstärkung des Kaders, sondern auch ein Zeichen dafür, sich im Kampf um junge Talente gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen der Daily Mail beläuft sich der Gesamtwert des Deals auf 8 Millionen Pfund. 4 Millionen Pfund werden sofort gezahlt, der Restbetrag wird in Form von leistungsbezogenen Boni fällig. Zudem hat sich der Londoner Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent gesichert.

Ein zukünftiger Star und seine Statistiken

Tynan Thompson verbrachte sechs Jahre in der Akademie von Tottenham, nachdem er im Alter von 12 Jahren in das System des Vereins eingetreten war. In der vergangenen Saison konnte er auf sich aufmerksam machen: Er erzielte insgesamt 13 Tore und gab 6 Vorlagen für die U18- und U21-Mannschaften. Besonders seine Leistung in der UEFA Youth League, wo er in 7 Spielen 7 Tore erzielte, erregte die Aufmerksamkeit von Experten.

In einer offiziellen Stellungnahme teilte Manchester United mit, dass der Transfer des Spielers nach Abschluss der Registrierungsprozesse vollständig wirksam wird. Die Vereinsführung zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des englischen Jugendnationalspielers und wünschte ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere.

Dieser Transfer ist nicht die einzige Aktivität von Manchester United in der Sommer-Transferperiode. Der Klub hatte zuvor bereits Youri Tielemans, Andrey Santos und den erfahrenen Torhüter Karl Darlow unter Vertrag genommen. Thompsons Ankunft erhöht das Offensivpotenzial des Teams und bietet Cheftrainer Michael Carrick zusätzliche taktische Optionen.

Für Fußballfans ist das Interesse der Vereine aus der englischen Premier League an jungen Talenten immer von großem Interesse. Die Investitionen von Spitzenklubs wie Manchester United in ihre Akademien und jungen Stars zeugen von der Stabilität der langfristigen Strategie des Vereins.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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