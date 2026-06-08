Präsidentin schießt Ball, Journalistin stürzt

Manchmal geschehen unerwartete und denkwürdige Vorfälle sogar bei offiziellen Pressekonferenzen mit Staats- und Regierungschefs. Eine solche Situation wurde bei einer Veranstaltung mit Claudia Sheinbaum beobachtet.

Bekanntlich ist Mexiko einer der Ausrichter der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026. Aus diesem Anlass beschloss die Präsidentin, die Pressekonferenz mit einer kleinen Fußball-Show zu beenden.

Am Ende der Veranstaltung schoss Frau Sheinbaum Fußbälle in Richtung der Journalisten. In diesem Moment verlor eine Journalistin, die versuchte, den Ball zu fangen, das Gleichgewicht und stürzte.

Als sie die Situation sah, eilte die Präsidentin sofort zu Hilfe. Die Journalistin stand schnell wieder auf und erhielt den für sie bestimmten Ball.

Glücklicherweise hatte der Vorfall keine schwerwiegenden Folgen. Im Gegenteil, er verbreitete sich in den sozialen Medien als lustiger und herzlicher Moment und wurde von den Nutzern warmherzig aufgenommen.