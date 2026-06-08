Iran warnt Israel vor „schwerem Schlag“

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Iran warnt Israel vor „schwerem Schlag“

Das iranische „Khatam al-Anbiya“-Zentralkommando gab bekannt, dass die Operationen gegen Israel nach einer „schmerzhaften Antwort“ eingestellt wurden.

In der Erklärung heißt es, dass Teheran mit einer viel härteren und zerstörerischen Gegenreaktion antworten wird, falls Israel die Militäroperationen wieder aufnimmt, insbesondere die Angriffe auf den Südlibanon fortsetzt.

Die iranische Seite betont, dass jeder Angriff auf den Libanon als Grundlage für Raketenangriffe auf israelisches Gebiet dienen wird.

Somit hängt die weitere Entwicklung der Situation von der Entscheidung der israelischen Führung ab.

IranIsraelLibanonTeheranKhatam al-Anbiya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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