94 Schulen in Japan wegen eines Bären geschlossen

In Utsunomiya, Japan, ereignete sich ein unerwarteter Vorfall. Nach dem Auftauchen eines Bären im Stadtgebiet verschärften die lokalen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen und stellten den Betrieb von 94 Grund- und Mittelschulen vorübergehend ein.

Berichten zufolge wurde ein mittelgroßer schwarzer Bär erstmals in der Nähe eines der Stadtparks gesichtet. Einen Tag später tauchte das Wildtier erneut im Stadtzentrum auf und wurde von Überwachungskameras erfasst. Videos zeigen, wie der Bär an zwei jungen Männern vorbeiläuft, die auf der Straße gehen.

In den folgenden Stunden wurde das Tier mehrmals in der Nähe von Wohngebieten gesichtet. Nach den neuesten Informationen wurde der Bär auch in einem Industriegebiet mehrere Kilometer vom Stadtzentrum entfernt registriert.

Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Lage begann eine spezielle Gruppe aus Polizei und lokalen Jägern mit der Suche nach dem Bären. Die Behörden fordern die Bewohner auf, vorsichtig zu sein, Türen und Fenster fest verschlossen zu halten und sich dem Tier im Falle einer Begegnung nicht zu nähern. Zudem patrouillieren spezielle Warnfahrzeuge durch die Stadtstraßen.

Experten weisen darauf hin, dass in den letzten Jahren die Zahl der Bären, die in besiedelte Gebiete eindringen, in Japan stark zugenommen hat. Allein in diesem Jahr wurden landesweit zehntausende solcher Vorfälle registriert.

Wissenschaftler führen diese Entwicklung auf den Rückgang natürlicher Nahrungsquellen in den Wäldern zurück, insbesondere auf den Mangel an Eicheln, die für Bären von entscheidender Bedeutung sind, sowie auf die abnehmende Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Infolgedessen nähern sich Wildtiere zunehmend menschlichen Siedlungen an.