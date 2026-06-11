Sportler stellt Weltrekord auf: 120 Meter ohne zu atmen geschwommen

Ein polnischer Sportler erzielte ein einzigartiges Ergebnis im Wassersport und stellte einen Weltrekord auf, indem er 120 Meter am Boden eines Beckens mit nur einem Atemzug zurücklegte.

Er schwamm diese Strecke in 2 Minuten und 40 Sekunden, ohne zu atmen. Dieses Ergebnis erfordert nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch ein hohes Maß an mentaler Vorbereitung und Kontrolle.

Der Sportler bereitete sich etwa anderthalb Jahre lang konsequent auf diesen Rekord vor. Während des Trainings legte er besonderen Wert auf Atemtechniken, Unterwassergeschwindigkeit und Ausdauer.

Besonders bemerkenswert ist, dass er trotz einer Bronchitis nur eine Woche vor dem Rekordversuch nicht von seinem Entschluss abwich, am Wettbewerb teilzunehmen. Dies unterstrich seine Entschlossenheit und Professionalität.

Dieser Rekord wurde als bedeutende Leistung in der Geschichte des Unterwassersports festgehalten und zog die Aufmerksamkeit vieler Sportbegeisterter auf sich.