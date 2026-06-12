Ehemaliger südkoreanischer Präsident zu 30 Jahren Haft verurteilt

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Ehemaliger südkoreanischer Präsident zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol wurde zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sprach ihn im Zusammenhang mit dem Entsenden von Drohnen nach Nordkorea schuldig.

Es wurde bekannt gegeben, dass das ehemalige Staatsoberhaupt wegen Amtsmissbrauchs und Unterstützung der feindlichen Seite angeklagt wurde.

Die Staatsanwaltschaft betonte, dass die Handlungen von Yoon Suk Yeol die Lage in der Region verschärft und eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit dargestellt hätten.

Der ehemalige Präsident weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Weitere rechtliche Schritte bezüglich des Urteils könnten folgen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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