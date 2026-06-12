Flugzeug mit 267 Passagieren prallt in Antalya gegen einen Mast

Am 11. Juni kollidierte ein Passagierflugzeug auf dem Flug von Istanbul nach Antalya auf dem Flughafengelände mit einem Radarmast. Dies berichtete die Publikation „Akdeniz Manset“.

Berichten zufolge stieß das Flugzeug während der Landung aus unbekannten Gründen mit einem Mast in der Parkzone zusammen. Der Vorfall führte zu kurzzeitigen Störungen des Flughafenbetriebs; Rettungs- und Technikteams waren vor Ort.

Nach Angaben von Turkish Airlines befanden sich insgesamt 267 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. Alle Passagiere wurden umgehend evakuiert.

In einer offiziellen Stellungnahme wurde bestätigt, dass weder Passagiere noch Besatzungsmitglieder verletzt wurden. Es entstand jedoch Sachschaden am Flugzeug und an der Anlage.

In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen Panik in der Kabine während des Vorfalls. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Passagiere verängstigt sind und Sauerstoffmasken heruntergefallen sind.

Ein Passagier berichtete, dass der laute Aufprall und das Erschüttern der Flugzeugteile die Menschen zutiefst erschreckt hätten.

Derzeit führen die zuständigen Behörden eine technische Untersuchung durch. Die genauen Ursachen werden nach Abschluss der Expertenprüfung bekannt gegeben.