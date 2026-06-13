Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?

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Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?

An einer Reihe von Tankstellen in Moskau, Russland, wurden Beschränkungen für den Verkauf von Benzin und Diesel eingeführt.

Laut Bloomberg begrenzen einige Tankstellen den Verkauf von AI-92- und AI-95-Benzin auf 20 Liter und Diesel auf 40 Liter pro Kunde. Auch bei großen Unternehmen gibt es verschiedene Einschränkungen: Einige haben ein Limit von 90 Litern pro Tank oder Kanister festgelegt, andere begrenzen den Verkauf auf 100 Liter.

Obwohl zuvor berichtet wurde, dass die Beschränkungen in einigen Ketten vorübergehend aufgehoben wurden, werden in den letzten Wochen ähnliche Maßnahmen auch in anderen russischen Regionen angewendet.

Beamten zufolge wurden diese Entscheidungen vor dem Hintergrund von Unterbrechungen der Kraftstoffversorgung getroffen. Insbesondere Drohnenangriffe auf die Infrastruktur der Ölraffinerien und ein Rückgang des Produktionsvolumens haben die Situation erschwert.

Es wird berichtet, dass die Behörden derzeit Maßnahmen zur Stabilisierung der Versorgung ergreifen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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