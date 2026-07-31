Milan-Legende und Fussball-Ikone Franco Baresi verstorben

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Milan-Legende und Fussball-Ikone Franco Baresi verstorben

Der AC Mailand und der Weltfußball haben eine ihrer schillerndsten Persönlichkeiten verloren. Einer der größten Abwehrspieler der Fussballgeschichte und die legendäre Symbolfigur von Milan, Franco Baresi, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies berichtete Goal.com, und dieser Verlust wurde in der gesamten Fussballwelt mit tiefem Schmerz aufgenommen. Dies berichtete Goal.com berichtet darüber.

Der italienische Fussball und die Geschichte der Rossoneri trauern um den Verlust ihres treuen Sohnes. Der Name Franco Baresi ist untrennbar mit dem AC Mailand verbunden, und während seiner gesamten Karriere war er einer der wenigen loyalen Spieler, die die Ehre nur eines einzigen Vereins würdig verteidigten. Sein vorbildlicher Charakter auf dem Platz, seine Führungsqualitäten und sein Spielstil wurden zu einem festen Bestandteil der Vereins-DNA.

Legendäre Rückennummer und großes Vermächtnis

Die Stellung des Spielers im Verein war so hoch, dass sein Trikot mit der Nummer 6 offiziell zurückgezogen und in der Geschichte von Milan verewigt wurde. Baresi war weltbekannt für seine Perfektion in der Defensivreihe, seine Fähigkeit, Situationen vorauszusehen, und sein hohes Geschick bei der Abwehr gegnerischer Angriffe. Seine Bewegungen und seine Führungsstärke auf dem Platz dienten der jüngeren Generation als wahre Schule.

Laut Goal.com sprachen die Vereinsführung und Millionen von Fans der Familie des Verstorbenen ihr tiefstes Beileid aus. In diesen Momenten des schweren Verlusts gedenken die Rossoneri-Fans weltweit ihrer geliebten Legende. Baresi wird nicht nur als Stolz von Mailand, sondern des gesamten italienischen Fussballs in die Geschichte eingehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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