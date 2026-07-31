Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?

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Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?

In sozialen Netzwerken Cristiano Ronaldo und seine Verlobte Georgina Rodríguez nächste Woche heiraten und dass Khabib Nurmagomedov sowie Conor McGregor zur Zeremonie eingeladen wurden, hat sich verbreitet. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Erklärung oder verlässliche Beweise zur Bestätigung dieser Information.

Auf der verbreiteten Liste stehen auch Namen von Prominenten wie Rio Ferdinand, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Piers Morgan und IShowSpeed. Allerdings haben Ronaldo, Georgina oder ihre Vertreter weder die Gästeliste noch das Hochzeitsdatum bekannt gegeben. Auch frühere Berichte über eine Einladung von IShowSpeed wurden als unbestätigte Informationen eingestuft.

Khabib und Conor kämpften 2018 bei UFC 229 gegeneinander. Damals bezwang Nurmagomedov seinen Gegner in der vierten Runde durch Aufgabe.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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