Die letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildet

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Die letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildet

Astronomen von NOIRLab haben ein neues, präzises Bild von NGC 1514, dem „Kristallkugel-Nebel“, veröffentlicht. Dieses kosmische Objekt ist eigentlich ein Doppelsternsystem, bei dem ein Stern das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und seine äußeren Schichten ins All abgibt, wie CNN berichtete.

Dadurch entstand ein riesiger Nebel aus Gas und Staub um den Stern. Der zweite Stern spielt dabei eine wichtige Rolle, da er das ausgestoßene Material beeinflusst und ihm eine geordnete, spiralförmige Struktur verleiht. Dies macht den Nebel zu einem einzigartigen kosmischen Phänomen mit komplexer Geometrie.

Das Bild wurde mit dem Gemini Multi-Object Spectrograph am Gemini-North-Teleskop auf dem Maunakea in Hawaii aufgenommen, wobei die Farben wissenschaftliche Bedeutung haben. Rote Töne stehen für Wasserstoffgas, blaue Töne für Sauerstoff.

Experten betonen, dass solche Nebel in der Endphase sterbender Sterne entstehen und dieser Prozess etwa 10.000 Jahre dauert. Am Ende bleibt nur ein extrem dichter Kern – ein weißer Zwerg – zurück.

Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Beobachtung solcher Objekte entscheidend für das Verständnis von Sternlebenszyklen ist. Das neue Bild zeigt erneut, wie komplex und zugleich faszinierend das Universum ist.

NOIRLabCNNMauna KeaHawaii
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Charos
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