Grafikkarten-Speicher-Upgrade-Service in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet

Das Unternehmen GPU Solutions in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat einen neuen kommerziellen Service zur Erhöhung der VRAM-Kapazität von NVIDIA-Grafikchips gestartet. Laut ixbt.com erhalten Nutzer durch diese Initiative die Möglichkeit, die Leistung ihrer Grafikkarten erheblich zu erweitern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Modifikationsprozess und technische Lösungen

Im Rahmen dieses Dienstes haben Spezialisten in der ersten Phase ein VRAM-Upgrade für das Modell GeForce RTX 2080 Ti von 11 GB auf 22 GB realisiert. Während solche Modifikationen früher ausschließlich von einigen Enthusiasten und Ingenieuren in Handarbeit durchgeführt wurden, wird nun ein vollwertiger Service und eine speziell angepasste VBIOS-Firmware angeboten.

Der Modernisierungsprozess beginnt mit der vollständigen Demontage des Geräts. Spezialisten ersetzen zunächst die serienmäßigen GDDR6-Speicherbausteine mit 1 GB Kapazität durch baugleiche 2 GB Chips. Danach wird die Konfiguration der Hardware-Widerstände auf der Platine geändert, um sicherzustellen, dass das System die neue Speicherkapazität korrekt erkennt.

Qualitätskontrolle und zusätzliche Dienstleistungen

Nach Abschluss der technischen Arbeiten ersetzt das Servicezentrum alle abgenutzten Wärmeleitpads sowie die Wärmeleitpaste durch neue. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Überhitzung des Geräts.

Nach Beendigung der Arbeiten wird jede modernisierte Grafikkarte speziellen Stresstests unterzogen. Den Kunden werden Testergebnisse vorgelegt, die den stabilen Betrieb des Geräts bestätigen.

Anwendungsbereich und Aussichten

Neben den RTX 2080 Ti Modellen bietet das Unternehmen einen ähnlichen Service auch für GeForce RTX 3070 Grafikkarten an. Bei diesem Modell wird die Speicherkapazität von 8 GB auf 16 GB erweitert.

Eine Erhöhung der VRAM-Kapazität ist besonders wichtig für KI-Aufgaben, 3D-Grafik, Videobearbeitung, anspruchsvolle professionelle Software sowie moderne Spiele.

Bislang hat das Unternehmen keine genauen Preise für diesen Service bekannt gegeben. Experten betonen jedoch, dass dieser Modernisierungsprozess aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen auf dem Markt für Speicherchips möglicherweise nicht günstig ausfallen wird.