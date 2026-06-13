Beamter wegen KI-gestützter Müllentfernung entlassen

Ein Beamter in Almaty, Kasachstan, wurde wegen unangemessener Nutzung von KI-Technologien entlassen. Er versuchte, ein Müllproblem als gelöst darzustellen, indem er ein Foto eines vermüllten Bereichs mithilfe von KI bearbeitete.

Es stellte sich heraus, dass Mitte Mai ein Nutzer im sozialen Netzwerk Threads Fotos veröffentlichte, die zeigten, dass sich in einem Innenhof im Bezirk Bostandyk über lange Zeit Müll angesammelt hatte.

Als Reaktion auf diese Beschwerde teilte die Bezirksverwaltung mit, dass das Gebiet von den kommunalen Diensten gereinigt worden sei, und legte entsprechende Fotos vor. Der Nutzer wies jedoch darauf hin, dass die Bilder künstlich verändert wurden. Sogar die Plattform selbst markierte die Bilder als „mit KI erstellte Inhalte“.

„Sie haben die von mir geposteten Fotos genommen, den Müll per KI entfernt und dies als Ergebnis der Reinigungsarbeiten präsentiert“, kommentierte der Nutzer.

Am 9. Juni gab der Pressedienst der Stadtverwaltung von Almaty eine offizielle Erklärung ab und bestätigte, dass der Beamte, der den Beitrag veröffentlichte, die Nutzung von KI zugegeben hat.

Laut der Verwaltung war aufgrund des Geständnisses des Mitarbeiters keine weitere interne Untersuchung erforderlich. Sein Arbeitsvertrag wurde jedoch gekündigt und sein Dienst im staatlichen Organ beendet.

Die Behörden erklärten, dass der Fall abgeschlossen sei und keine weiteren Disziplinarmaßnahmen erforderlich seien.

Dieser Vorfall zeigt erneut, welche Konsequenzen der Missbrauch von Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz haben kann.