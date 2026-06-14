Ein flüchtiger Fehler: Schreckliche Tragödie in Brasilien

Eine 21-jährige Frau kam in Limeira, Bundesstaat São Paulo, bei einem Rope-Jump (einer Extremsportart ähnlich dem Bungee-Jumping) ums Leben. Ersten Informationen zufolge vergaßen die Organisatoren, sie am Sicherheitsseil zu befestigen, woraufhin sie aus etwa 40 Metern Höhe ungesichert in die Tiefe stürzte.

Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie sich die junge Frau auf den Sprung vorbereitet, während das Sicherheitsseil am Boden liegen bleibt. Zeugen bemerkten den Fehler erst, nachdem sie bereits gesprungen war.

Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet. Laut lokalen Medienberichten wurden mehrere Personen, die vor Ort waren, befragt; einige wurden vorläufig festgenommen.

Sekunden der Unachtsamkeit kosteten einen jungen Menschen das Leben. Dieser Vorfall erinnert erneut daran, wie wichtig die strikte Einhaltung von Sicherheitsregeln bei Extremsportarten ist.