Ballschlag wird zur Tragödie: 14-jähriger Fußballer verstirbt

Der tragische Vorfall ereignete sich während eines Amateurfußballspiels in Argentinien.

Während des Spiels traf der Ball den Jugendlichen mit großer Wucht in die Brust. Er schrie sofort auf und brach auf dem Feld zusammen. Obwohl er sich einige Sekunden später wieder erhob, stürzte er kurz darauf erneut auf den Rasen, woraufhin Krampfanfälle beobachtet wurden.

Ärzte trafen sofort am Unfallort ein und brachten den jungen Fußballer eilig ins Krankenhaus. Leider blieb sein Herz während des Transports stehen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Ärzte das Leben des Jugendlichen nicht retten.

Experten vermuten, dass die Ursache eine sogenannte „Commotio cordis“ war – ein seltenes, aber extrem gefährliches medizinisches Ereignis. Dabei führt ein starker Schlag auf die linke Brustseite zu einer Störung des Herzrhythmus, was zum plötzlichen Tod führt.