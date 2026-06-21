Zum ersten Mal seit 94 Jahren: Seltenes Tier im Chester Zoo geboren

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Zum ersten Mal seit 94 Jahren: Seltenes Tier im Chester Zoo geboren

Im berühmten Chester Zoo in England ist ein seltenes Erdschwein geboren worden.

Die Zoospezialisten haben das Baby Wamble genannt. Seine Geburt wird als eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Zoos gewertet.

Berichten zufolge ist Wamble das zweite Erdschwein, das in den letzten 94 Jahren im Chester Zoo geboren wurde.

Experten betonen, dass solche seltenen Geburten von großer Bedeutung für den Erhalt und die Vermehrung dieser Art sind.

Wamble wächst derzeit unter der Aufsicht seiner Mutter gesund auf und ist zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Zoobesucher geworden.

Das Erdschwein ist ein so eigenartiges Tier, dass Wissenschaftler es in eine eigene biologische Ordnung eingeordnet haben. Es ist also kein Verwandter von Elefanten, Schweinen oder Ameisenbären, sondern ein einzigartiges Tier mit einem eigenen evolutionären Weg.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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