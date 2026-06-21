Zug mit Usbekistan-Flagge in New York versetzt viele in Staunen (Video)

In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos, die zeigen, dass einer der Züge der New Yorker U-Bahn im Usbekistan-Design gestaltet wurde.

In den Aufnahmen sind an der Außenseite des Zuges Dekorationen in den Farben der Nationalsymbole und der Staatsflagge Usbekistans zu sehen — Blau, Weiß und Grün.

Dieses ungewöhnliche Design erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer und löste zahlreiche positive Reaktionen aus.

Insbesondere Usbeken, die im Ausland leben, schreiben, dass es ihnen besonderen Stolz und Freude bereitet habe, die Flagge ihres Landes in New York, einer der berühmtesten Städte der Welt, zu sehen.

In den sozialen Medien hinterlassen die Nutzer verschiedene Kommentare zu dieser Szene. Viele bewerten dies als ein weiteres deutliches Zeichen für das Ansehen und die Anerkennung Usbekistans auf internationaler Ebene.