Indischer Mann inszeniert eigenes falsches Begräbnis (Video)

Indischen Medien zufolge organisierte der 74-jährige Mohan Lal aus dem Bundesstaat Bihar ein falsches Begräbnis, um herauszufinden, „wer zu meinem Begräbnis kommen würde“ und „wie sehr sie mich respektieren und lieben“. Er lag in einem Leichenwagen und bat darum, zum Krematorium gebracht zu werden, während im Hintergrund emotionale Musik lief, berichten die Medien.

Die Nachricht über seinen vermeintlichen Tod verbreitete sich schnell, und hunderte Dorfbewohner schlossen sich der Zeremonie an. Laut NDTV stand Mohan Lal auf, als sie das Ziel erreichten, und „versetzte alle in Erstaunen“. Anschließend wurde bei dem fingierten Begräbnis eine symbolische Puppe verbrannt und ein großes Fest gefeiert.

Dieser Vorfall löste im Internet hitzige Diskussionen aus.

NDTV berichtet, dass die Dorfbewohner Mohan Lal nicht nur als gewöhnlichen Menschen, sondern als aktiven Gemeindemitglied kennen. Vor kurzem baute er auf eigene Kosten ein modernes Krematorium im Dorf, nachdem er die Schwierigkeiten bei der Kremierung während der Regenzeit miterlebt hatte.

Medienberichten zufolge verstarb Mohan Lals Frau Jivan Jyoti vor 14 Jahren; er zieht zwei Söhne und eine Tochter groß.