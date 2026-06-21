Indischer Mann inszeniert eigenes falsches Begräbnis (Video)

·59·Welt
Indischer Mann inszeniert eigenes falsches Begräbnis (Video)

Indischen Medien zufolge organisierte der 74-jährige Mohan Lal aus dem Bundesstaat Bihar ein falsches Begräbnis, um herauszufinden, „wer zu meinem Begräbnis kommen würde“ und „wie sehr sie mich respektieren und lieben“. Er lag in einem Leichenwagen und bat darum, zum Krematorium gebracht zu werden, während im Hintergrund emotionale Musik lief, berichten die Medien.

Die Nachricht über seinen vermeintlichen Tod verbreitete sich schnell, und hunderte Dorfbewohner schlossen sich der Zeremonie an. Laut NDTV stand Mohan Lal auf, als sie das Ziel erreichten, und „versetzte alle in Erstaunen“. Anschließend wurde bei dem fingierten Begräbnis eine symbolische Puppe verbrannt und ein großes Fest gefeiert.

Nebeneinander gestellte Fotos zeigen eine Person zu Lebzeiten und in einem verstorbenen Zustand.

Dieser Vorfall löste im Internet hitzige Diskussionen aus.

NDTV berichtet, dass die Dorfbewohner Mohan Lal nicht nur als gewöhnlichen Menschen, sondern als aktiven Gemeindemitglied kennen. Vor kurzem baute er auf eigene Kosten ein modernes Krematorium im Dorf, nachdem er die Schwierigkeiten bei der Kremierung während der Regenzeit miterlebt hatte.

Medienberichten zufolge verstarb Mohan Lals Frau Jivan Jyoti vor 14 Jahren; er zieht zwei Söhne und eine Tochter groß.

Mohan LalBiharNDTVJivan Jyoti
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ehefrau des spanischen Premierministers wird in Korruptionsfall angeklagtEhefrau des spanischen Premierministers wird in Korruptionsfall angeklagtHeute, 21:16Zug mit Usbekistan-Flagge in New York versetzt viele in Staunen (Video)Zug mit Usbekistan-Flagge in New York versetzt viele in Staunen (Video)Heute, 19:17Die vierbeinige Frau: Eine überraschende historische TatsacheDie vierbeinige Frau: Eine überraschende historische TatsacheHeute, 17:29Mit dem Strom zur Arbeit: Ein ungewöhnlicher Lebensstil in der SchweizMit dem Strom zur Arbeit: Ein ungewöhnlicher Lebensstil in der SchweizHeute, 17:17Virales Video: Junge wirft LGBT-Flagge sofort in den MüllVirales Video: Junge wirft LGBT-Flagge sofort in den MüllHeute, 16:30Kleinbus stürzt in der Türkei in Schlucht, 4 ToteKleinbus stürzt in der Türkei in Schlucht, 4 ToteHeute, 14:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben