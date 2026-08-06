Cannavaro nennt keinen Topgegner: Wer wartet auf Usbekistan?

Usbekistans Pläne nach der Weltmeisterschaft nehmen Gestalt an. Cheftrainer Fabio Cannavaro gab bekannt, dass in der kommenden FIFA-Abstellungsperiode ein Spiel gegen Südkorea stattfindet. Zudem dauern die Verhandlungen an, Iran nach Taschkent zu holen.

Der italienische Trainer erklärte außerdem, dass Gespräche mit einer weiteren „sehr starken Top-Nationalmannschaft“ geführt werden, nannte den Gegner aber noch nicht. Cannavaros Ziel ist klar: Usbekistan braucht Tests, die das tatsächliche Niveau der Nationalmannschaft zeigen, und keine Gegner, die nur wegen günstiger Ranglistenpunkte ausgewählt werden.

Spiel gegen Südkorea in die Planung aufgenommen

Auf einer Pressekonferenz im Sitzungssaal der UFA sprach Cannavaro über Usbekistans künftige Gegner.

„Wir werden gegen die südkoreanische Nationalmannschaft spielen. In Usbekistan verhandeln wir über ein Spiel gegen Iran.“

Der Trainer bezeichnete das Duell mit Südkorea als fest eingeplantes Spiel. Datum, Stadt und Stadion wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Südkorea wird für Usbekistan eine ernsthafte technische, physische und taktische Prüfung. Die Koreaner zählen dank ihres hohen Tempos, ihrer Bewegungen ohne Ball und ihres schnellen Pressings zu den stärksten Teams Asiens.

Ein solches Spiel ermöglicht es Cannavaro, den Kader, der sich nach der Weltmeisterschaft voraussichtlich verändern wird, unter hohem Druck zu testen.

Iran könnte nach Taschkent kommen

Die UFA verhandelt derzeit mit der iranischen Nationalmannschaft über die Austragung eines Freundschaftsspiels in Usbekistan.

Das Spiel ist bisher nicht offiziell bestätigt. Erst wenn sich beide Seiten auf Datum, organisatorische Bedingungen und Spielort geeinigt haben, wird die Partie in den Kalender aufgenommen.

Iran ist ein gut bekannter Gegner für Usbekistan. Beide Teams standen auch in derselben Gruppe der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 und lieferten sich enge Duelle. So endete das Qualifikationsspiel in Taschkent im Oktober 2024 mit 0:0.

Ein neues Duell mit diesem Gegner wäre wichtig, um Usbekistans Position gegenüber einem der wichtigsten Konkurrenten auf dem Kontinent vor dem Asien-Cup zu bewerten.

Wer ist das Topteam, dessen Name geheim bleibt?

Der interessanteste Teil der Pressekonferenz betraf den Gegner, dessen Namen Cannavaro nicht preisgab.

„Wir verhandeln mit einer sehr starken Top-Nationalmannschaft.“

Der Trainer erklärte nicht, von welchem Kontinent das Team kommt oder wo das Spiel stattfinden könnte. Das könnte bedeuten, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Bei der Organisation eines Freundschaftsspiels gegen eine starke Nationalmannschaft müssen mehrere Punkte vereinbart werden:

— die Kalender beider Teams;

— das Land, in dem das Spiel stattfindet;

— Reise- und Organisationskosten;

— der Zeitpunkt, zu dem die Klubs die Spieler freigeben;

— Übertragungs- und kommerzielle Bedingungen.

Deshalb ist es im Fußball üblich, einen Gegner erst nach der Unterzeichnung eines offiziellen Vertrags bekannt zu geben.

Warum braucht Cannavaro starke Gegner?

Der italienische Trainer betonte, dass er die UFA regelmäßig um Spiele gegen Mannschaften auf hohem Niveau bittet.

„Gerade gegen solche Teams kann man sein Niveau steigern. Die FIFA-Weltrangliste ist ebenfalls wichtig, und wir müssen Punkte sammeln. Unser Hauptziel muss jedoch sein, die Nationalmannschaft zu stärken.“

Ein deutlicher Sieg gegen einen schwächeren Gegner kann der Rangliste zugutekommen und den Spielern Selbstvertrauen geben. Er zeigt jedoch nicht vollständig, wie gut das Team auf hohes Pressing, großes Tempo und individuelle Klasse vorbereitet ist.

Starke Gegner legen dagegen die Probleme offen. Sie:

— zeigen Lücken in der Defensive auf;

— testen die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung;

— machen die körperliche Verfassung der Spieler sichtbar;

— helfen zu bestimmen, ob ein neues taktisches System funktioniert.

Auch nach dem letzten Freundschaftsspiel gegen Kanada betonte Cannavaro, dass es sinnvoller sei, Fehler in Testspielen und nicht in offiziellen Wettbewerben zu erkennen.

Ein erweitertes FIFA-Fenster eröffnet neue Möglichkeiten

Ab 2026 tritt im Kalender der Männer-Nationalmannschaften eine wichtige Änderung in Kraft. Von Ende September bis Anfang Oktober wird ein einheitliches 16-tägiges Länderspielfenster eingerichtet, in dem jede Nationalmannschaft bis zu vier Spiele bestreiten kann.

Im November bleibt ein separates neuntägiges Fenster bestehen, in dem zwei Länderspiele möglich sind.

Laut Cannavaro warten auch im November hochwertige Freundschaftsspiele auf Usbekistan. Bis zum Jahresende ergeben sich somit mehrere Möglichkeiten, neue Spieler zu testen und die vom Cheftrainer geplanten taktischen Veränderungen zu erproben.

Vor dem Asien-Cup wird das Team einer echten Prüfung unterzogen

Cannavaro hatte zuvor angekündigt, die Nationalmannschaft verjüngen, Spieler nach ihrer aktuellen Form statt nach früheren Verdiensten auswählen und das grundlegende taktische System auf ein 4-3-3 umstellen zu wollen.

Solche Veränderungen lassen sich nicht allein im Training bewerten. Die Leistung eines jungen Spielers unter großem Druck, die Stabilität einer neuen Abwehrreihe und die Fähigkeit des Teams, ein hohes Tempo zu halten, zeigen sich erst gegen starke Gegner.

Das Spiel gegen Südkorea wird eine der ersten wichtigen Prüfungen auf diesem Weg sein. Kommt es zu Vereinbarungen mit Iran und der weiterhin geheim gehaltenen Top-Nationalmannschaft, bereitet sich Usbekistan mit einem Spielplan vor, der eher einem kleinen Testturnier als gewöhnlichen Freundschaftsspielen entspricht.

Cannavaro entscheidet sich für echtes Mannschaftswachstum statt leichter Ranglistenpunkte. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Frage: Welche Nationalmannschaft ist der mysteriöse Topgegner, mit dem die UFA verhandelt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!