Kampf der Ungeschlagenen in Taschkent: Saidov kämpft um den Titel

In der Humo Arena in Taschkent treffen am 5. September zwei ungeschlagene Kämpfer aufeinander. Im Hauptkampf von OCTAGON 91 tritt der Usbeke Asadbek Saidov gegen den Kasachen Sayat Abduali um den Leichtgewichtstitel an.

Zusammen kommen sie auf 16 Profisiege – bislang ohne Niederlage. Am Ende des Abends könnte jedoch nur eine dieser perfekten Serien bestehen bleiben.

Hauptkampf von OCTAGON 91 offiziell bestätigt

Die OCTAGON League hat offiziell bekannt gegeben, dass der Titelkampf zwischen Saidov und Abduali am 5. September in Taschkent stattfindet. Der Kampf wird in der Humo Arena ausgetragen und ist das Hauptereignis des Abends.

Sayat Abduali wird seinen Gürtel als amtierender Leichtgewichtschampion verteidigen. Asadbek Saidov erhielt seine Titelchance, nachdem er sich in der Spitzengruppe der Gewichtsklasse etabliert hatte. In der offiziellen Rangliste von OCTAGON ist Abduali als Champion geführt, während Saidov auf Platz zwei der Leichtgewichtsklasse steht.

Warum wurde der Kampf im Mai nicht ausgetragen?

Eigentlich sollte das Duell der beiden ungeschlagenen Athleten am 1. Mai beim Turnier OCTAGON 86 stattfinden. Die Liga hatte damals bereits angekündigt, dass der Kampf zwischen Abduali und Saidov um den Leichtgewichtsgürtel gehen würde.

Wegen einer Verletzung von Saidov kam der mit Spannung erwartete Kampf jedoch nicht zustande. Nun, mehr als vier Monate später, wurde er als Hauptkampf von OCTAGON 91 neu angesetzt.

Die Pause gab dem Usbeken zusätzliche Zeit zur Genesung und zur Vorbereitung auf einen fünf Runden langen Titelkampf. Abduali erhielt unterdessen die Möglichkeit, seinen Gegner noch gründlicher zu analysieren.

Saidovs Bilanz: 7 Kämpfe, 7 Siege

Asadbek Saidov hat im professionellen MMA bislang sieben Kämpfe bestritten und alle gewonnen. In seinem letzten Duell besiegte er den Brasilianer Gilerme Neres in der zweiten Runde durch Submission und empfahl sich damit nachdrücklich für einen Titelkampf.

Das Duell am 5. September wird die bislang größte Herausforderung in Saidovs Karriere. Zum ersten Mal kämpft er um einen Ligasieg und tritt in einem Kampf über fünf Runden gegen den amtierenden Champion an.

Ein Sieg könnte Asadbek nicht nur den OCTAGON-Titel, sondern auch den Status eines der vielversprechendsten Leichtgewichtskämpfer im MMA in Zentralasien einbringen.

Abduali verteidigt seinen Gürtel ungeschlagen

Auch Sayat Abduali ist in seiner Profikarriere ungeschlagen. In der jüngsten Mitteilung der OCTAGON League wurde die Bilanz des kasachischen Champions mit 9:0 angegeben.

Abduali hat bei seinen bisherigen Siegen gezeigt, dass er Ringen und Aufgabegriffe effektiv einsetzen kann. In seinem offiziellen Liga-Profil wird vermerkt, dass er einen großen Teil seiner Siege durch Submission errungen hat.

Seine größten Vorteile sind die Erfahrung mit dem Druck von Titelkämpfen und im Fünf-Runden-Format. Saidov wird dagegen mit Aktivität, körperlicher Stärke und dem Selbstvertrauen eines ungeschlagenen Kämpfers ins Oktagon steigen.

Welche Faktoren könnten den Kampf entscheiden?

Die ersten Runden werden in diesem Duell eine besondere Bedeutung haben. Saidov dürfte versuchen, den Champion mit hohem Druck zu belasten und den Kampf in einem für ihn passenden Tempo zu führen. Abduali könnte geduldig bleiben, auf einen Fehler des Gegners warten und den Kampf auf die Matte verlagern wollen.

In einem Kampf über fünf Runden reicht Technik allein nicht aus. Ausdauer, ein kluges Kräfte-Management und Entscheidungen unter dem Druck eines Titelkampfs werden ebenfalls entscheidend sein.

Sollte der Kampf über die dritte Runde hinausgehen, wird die zentrale Frage sein, welcher Athlet seinen Plan bis zum Ende umsetzen kann.

Die größte Frage des Abends in der Humo Arena

Weitere Kämpfe für OCTAGON 91 werden nach und nach angekündigt. Die Liga hat außerdem bestätigt, dass Khumoyun To‘xtamurodov und der Tadschike Fazliddin Madrahimov am 5. September aufeinandertreffen werden.

Die größte Aufmerksamkeit gilt jedoch dem Duell zwischen Saidov und Abduali. Auf der einen Seite steht der Champion, der seinen Gürtel und seine Ungeschlagenenserie verteidigt. Auf der anderen Seite steht der usbekische Herausforderer, der nach seiner Verletzung zu seiner Traumchance zurückkehrt.

Am 5. September wird eine Null verschwinden: Entweder behält Sayat Abduali seinen Titel, oder Asadbek Saidov gewinnt in der Humo Arena einen neuen Gürtel für Usbekistan. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!