Lionel Messi erzielt weitere Tore für Inter Miami

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Lionel Messi erzielt weitere Tore für Inter Miami

Nach seiner Rückkehr von den Spielen mit der argentinischen Nationalmannschaft zeigte der erfahrene Stürmer Lionel Messi, dass er wieder zu seiner Bestform gefunden hat. Wie GOAL.com berichtet, erzielte der Spieler im Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Atlético San Luis zwei Tore und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg seines Teams. Wie Goal.com berichtet.

Die Partie begann für die Gastgeber etwas schwierig. Der Vertreter der Liga MX, Atlético San Luis, ging bereits in der vierten Minute durch ein Tor von David Rodríguez in Führung. Doch schon kurz darauf übernahm Inter Miami die Initiative, und der erfahrene Kapitän der Mannschaft antwortete umgehend.

Miamis Angriffe und Messis Show

In der 11. Minute nahm Lionel Messi eine präzise Hereingabe von der Außenbahn an und erzielte auf seine typische Art den Ausgleich. Das Tor gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb, und 15 Minuten später brachte Telasco Segovia sein Team mit 2:1 in Führung.

Anschließend war wieder der argentinische Star an der Reihe. Messi erzielte sein zweites Tor des Spiels und baute den Vorsprung auf zwei Treffer aus – 3:1. Noch vor der Halbzeitpause traf Miami erneut, diesmal trug sich Mikael in die Torschützenliste ein.

Wetterbedingungen und kommende Spiele

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit verkürzte Rafa Llorente von Atlético San Luis mit einem starken Schuss aus dem Strafraum auf 4:2. Nach einer intensiven ersten Hälfte wurde die Partie aufgrund schwieriger Wetterbedingungen jedoch vorübergehend unterbrochen.

Nach einer ungefähr 30-minütigen Pause wurde das Spiel fortgesetzt. Lionel Messi erzielte in dieser Partie nicht nur zwei Tore, sondern verbuchte nach dem Treffer seines Mitspielers auch eine Vorlage. In MLS-Spielen dieser Saison kommt er nun auf zwölf Tore und acht Assists.

Nach dieser Partie soll Inter Miami sein nächstes Spiel am Samstag, dem 8. August, gegen Monterrey bestreiten, einen der großen Klubs der Liga MX. Die Fans der Mannschaft erwarten von Messi weitere brillante Leistungen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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