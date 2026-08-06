Ein 245 MW Datenzentrum wird anstelle des Messekomplexes in Texas errichtet

·40·Technologie
Ein 245 MW Datenzentrum wird anstelle des Messekomplexes in Texas errichtet

Anstelle des bekannten Handels- und Messekomplexes in Dallas, Texas (USA), entsteht eine große Einrichtung für digitale Infrastruktur. Laut ixbt.com ist die gemeinsame Umsetzung des modernen Datenzentrum-Projekts mit einer Gesamtleistung von 245 MW durch die Unternehmen Crow Holdings und CleanArc Data Centers geplant. Dies berichtet Ixbt .com.

Das neue Projekt sieht den Bau eines fünfstöckigen digitalen Infrastrukturobjekts anstelle des Dallas Market Hall-Gebäudes vor. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 40 Acres, und die Inbetriebnahme der ersten Projektphase ist für Ende 2027 geplant. Derzeit wurden die Anträge für die Durchführung neuer Veranstaltungen in diesem Bereich ausgesetzt.

Es wird berichtet, dass das Dallas Market Center seit den 1950er Jahren in Betrieb ist und eine Fläche von etwa 5 Millionen Quadratfuß einnimmt. Die Eigentümer des Komplexes, die Investitions- und Entwicklungsgesellschaft Crow Holdings, prüfen Optionen für die strategische Neugestaltung des Gebiets. Das 1960 eröffnete Market Hall-Gebäude ist das einzige für die breite Öffentlichkeit zugängliche Objekt, in dem verschiedene Ausstellungen und Konzerte stattfanden.

Strategie zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur

Crow Holdings kündigte im Januar dieses Jahres erstmals Pläne zum Bau eines Datenzentrums in Dallas an. Während damals jedoch die Entwicklung des Objekts auf unbebautem Land vorgesehen war, zeigen neue Zonierungsdokumente, dass der Komplex genau anstelle der Market Hall errichtet wird. Die Gesamtstrategie des Unternehmens zielt auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den USA ab, wobei das Portfolio zukünftige Projekte in mehreren Bundesstaaten mit einer Gesamtleistung von über 3 GW umfasst.

Der Projektpartner CleanArc Data Centers wurde 2024 von der Clean-Energy-Investitionsgesellschaft 547 Energy gegründet. Dieser Betreiber ist auf den Bau großer Hyperscale-Datenzentren mit einer Leistung von über 300 MW und einer Fläche von 200–700 Acres spezialisiert.

Heute arbeitet CleanArc nicht nur am Projekt in Dallas, sondern entwickelt auch eine große Anlage im Caroline County, Virginia, und prüft neue Standorte in anderen Regionen der USA. Diese Initiativen verdeutlichen die wachsende Nachfrage nach modernen Rechenzentren im Land.

RechenzentrumTexasDallasTechnologieUSA
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitUS-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitHeute, 16:58Erste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtErste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtHeute, 15:53Vorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenVorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenHeute, 15:29BYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitBYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitHeute, 15:12Rosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorRosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorHeute, 15:00Xiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorXiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorHeute, 12:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt