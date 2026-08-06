Oliveira nennt Garrys größten Vorteil gegen Makhachev

Der ehemalige UFC-Champion Charles Oliveira Islam Makhachevs Siegchancen gegen Islam Makhachev hoch ein. Laut dem Brasilianer liegt die größte Stärke des irischen Herausforderers darin, sich strikt an eine im Voraus entwickelte Strategie zu halten.

Oliveira spielte Makhachevs Niveau nicht herunter und bezeichnete ihn als einen der schwierigsten Gegner im Oktagon. Dennoch betonte er, dass Garrys langfristige Vorbereitung speziell auf diesen Kampf den Champion vor ein ernstes Problem stellen könnte.

„Ians Siegchancen sind sehr hoch“

Oliveira erklärte, dass er Garry nicht nur unterstütze, weil dieser sein Freund und Teamkollege sei. Seine Einschätzung beruhe auf der Form des irischen Kämpfers im Training und dessen Einstellung zum Kampfplan.

„Ian hat sehr gute Chancen, Makhachev zu besiegen. Ich sage das nicht, weil er mein Freund oder Teamkollege ist. Wir sehen, wie er trainiert und sich vorbereitet“.

Der Brasilianer betonte außerdem, dass er Makhachev vollkommen respektiere. Seiner Meinung nach werden gegen den russischen Champion weder bloßer Mut noch eine gute körperliche Verfassung ausreichen.

„Auf der anderen Seite steht ein sehr starker Gegner. Er verdient vollständigen Respekt. Aber Ian kämpft sehr strategisch und weicht nicht vom Plan ab“.

In einem Interview mit MMA Fighting erklärte Oliveira, dass Garry einen taktischen Plan bis zum Ende umsetzt, sobald er sich für ihn entschieden hat. Diese Eigenschaft hält er für den größten Vorteil des irischen Herausforderers.

Oliveira hat Makhachevs Stärke am eigenen Leib erfahren

Charles Oliveiras Einschätzung basiert nicht auf einer oberflächlichen Beobachtung. Der Brasilianer kämpfte 2022 gegen Islam Makhachev um den UFC-Titel im Leichtgewicht und verlor in der zweiten Runde durch Aufgabe.

Deshalb kennt Oliveira Makhachevs Druck, seine Kontrolle im Ringen und seine Fähigkeit, Fehler des Gegners auszunutzen, besonders gut. Seine Trainer hatten für den Titelkampf einen speziellen Vorbereitungsplan gegen Makhachev ausgearbeitet.

Diese Erfahrung wird nun in Garrys Camp genutzt. Oliveira zufolge haben er und sein Trainerteam die Erkenntnisse aus dem Kampf gegen Makhachev mit dem irischen Kämpfer besprochen.

Der Brasilianer betrachtet diesen Kampf jedoch nicht als persönliche Revanche. Sein wichtigstes Ziel ist es, Garry dabei zu helfen, seine eigene Geschichte zu schreiben und den UFC-Gürtel zu gewinnen.

Garry bereitet sich seit Langem auf diesen Kampf vor

Ian Machado Garry wurde zum Top-Herausforderer um den Weltergewichtstitel, nachdem er im November 2025 den ehemaligen Champion Belal Muhammad besiegt hatte. Laut Oliveira erkannte der Ire nach diesem Sieg, dass Makhachev sein nächster Gegner sein würde, und begann frühzeitig mit der Vorbereitung.

Dieser Faktor könnte im Titelkampf entscheidend sein. Normalerweise beginnt ein Kämpfer ein spezielles Trainingslager erst, nachdem der Gegner offiziell feststeht. Garry konnte Makhachevs Stil, Bewegungen und Takedown-Ansätze jedoch mehrere Monate lang studieren.

Oliveira hob besonders die KampFintelligenz des Iren hervor. Seiner Meinung nach ändert Garry seinen Plan nicht unter dem Einfluss der Situation, lässt sich nicht von Emotionen leiten und erfüllt die Aufgaben seiner Trainer bis zum Ende.

Genau diese Disziplin ist gegen Makhachev erforderlich. Der Champion kann selbst eine einzige überhastete Bewegung des Gegners in einen Takedown, eine dominante Position oder einen Aufgabegriff verwandeln.

Makhachev verteidigt seinen Titel erstmals

Im Hauptkampf von UFC 330 wird Islam Makhachev den UFC-Weltergewichtstitel erstmals verteidigen. Ian Machado Garry wird als Nummer-eins-Herausforderer der Division ins Oktagon steigen.

Die Veranstaltung findet im Xfinity Mobile Arena-Komplex in Philadelphia, USA, statt. Im offiziellen UFC-Kalender ist das Event für den 15. August angesetzt. Wegen des Zeitunterschieds in Usbekistan finden die Hauptkämpfe in den frühen Morgenstunden des 16. August statt.

Makhachev wird mit einer Bilanz von 28 Siegen und einer Niederlage ins Oktagon steigen. Garrys Bilanz lautet 17 Siege und eine Niederlage.

Der russische Kämpfer setzt vor allem auf Ringen, Kontrolle aus der Top-Position und darauf, den Gegner unter Druck zu Fehlern zu zwingen. Garry vertraut dagegen auf Distanzkontrolle, Schläge aus der Bewegung und die Umsetzung eines vorher festgelegten Kampfplans.

Kann Garry seinen Plan bis zum Schluss einhalten?

Oliveiras Aussage stellt Makhachev nicht als schwachen Gegner dar. Im Gegenteil: Er erkennt an, wie gefährlich der Champion ist, und weist zugleich darauf hin, dass Garry eine wichtige Eigenschaft besitzt, die gegen ihn funktionieren könnte.

Wenn der irische Kämpfer die Distanz kontrolliert, im Zentrum des Oktagons bleibt und Takedowns verhindert, könnte er den Kampf in eine für ihn günstige Richtung lenken. Drängt Makhachev ihn jedoch an den Käfig und bringt den Kampf zu Boden, wird es deutlich schwieriger, am vorher festgelegten Plan festzuhalten.

Deshalb lautet die wichtigste Frage am Morgen des 16. August nicht, wie Garrys Plan aussieht. Entscheidend ist, ob er auch unter Makhachevs Druck daran festhalten kann. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!