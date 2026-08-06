Sindarov-Show in St. Louis: Javokhir besiegt Caruana und klettert auf Platz zwei!

In St. Louis, USA, hat die Blitzkonkurrenz bei der nächsten Etappe der prestigeträchtigen Grand Chess Tour begonnen, deren Preisgeld 200.000 US-Dollar beträgt. Unter den zehn stärksten Großmeistern der Welt kämpft auch unser Landsmann Javokhir Sindarov stark um den Sieg.

Am vierten Turniertag bestritten die Schachspieler die ersten neun Runden im Blitzschach.

Starker Start von Sindarov: Caruana und Dominguez besiegt

Der usbekische junge Großmeister erwischte am ersten Blitztag einen herausragenden Start. Zwar kassierte Javokhir seine einzige Niederlage gegen den Niederländer Jorden van Foreest, doch in allen anderen Partien holte er wichtige Punkte.

Unser Landsmann bezwang die Giganten des Weltschachs — Fabiano Caruana, Awonder Liang und Leinier Dominguez. Gegen Levon Aronian, Anish Giri, Vincent Keymer, Rameshbabu Praggnanandhaa und Wesley So endeten die umkämpften Partien jedoch remis.

Turnierstand: Sindarov in der Spitzengruppe!

Nach der Gesamtwertung aus Rapid- und Blitzschach ergibt sich derzeit folgende Top vier:

Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) — 18 Punkte Javokhir Sindarov (Usbekistan) — 16,5 Punkte Wesley So (USA) — 15 Punkte Levon Aronian (USA) — 14,5 Punkte

Heute fallen die Entscheidungen: Javokhir kämpft um den Titel!

Heute werden die letzten neun Blitzpartien gespielt. Anschließend steht der Gesamtsieger des Turniers in den Disziplinen Rapid und Blitz fest.

Javokhir Sindarov beginnt den zweiten Blitztag mit den weißen Steinen gegen Levon Aronian . Die Partien beginnen um 22:00 Uhr Tasch­kenter Zeit.

Das vollständige Teilnehmerfeld des Turniers: Javokhir Sindarov (Usbekistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Awonder Liang (alle USA), Vincent Keymer (Deutschland), Anish Giri, Jorden van Foreest (Niederlande), Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien).

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