Temirov bestreitet spektakulären Kampf in Istanbul gegen Ex-UFC-Star

·84·Sport
Temirov bestreitet spektakulären Kampf in Istanbul gegen Ex-UFC-Star

Der usbekische UFC-Kämpfer Ramazon Temirov, der die weltweite Sportöffentlichkeit mit einem spektakulären Sieg in Abu Dhabi verblüffte, kehrt schon bald ins Oktagon zurück. Unser Landsmann steigt bei seinem Debüt in der ACBJJ League gegen einen ehemaligen UFC-Star in den Käfig.

Oktogonuz berichtet, dass Ramazon Temirov bei der ACBJJ 22 in Istanbul, Türkei, am 30. August dieses Jahres sein Debüt geben wird.

Der Gegner steht fest: Muhammad Mokaev aus demVereinigten Königreich!

In einem der Hauptkämpfe in Istanbul soll Temirov auf den ehemaligen UFC-Kämpfer Muhammad Mokaev treffen, der ursprünglich aus Dagestan stammt und das Vereinigte Königreich vertritt.

Zuvor hatte Temirov selbst im Gespräch mit den Olamsport.com Reportern mitgeteilt, dass er beim Turnier in Istanbul gegen einen äußerst erfahrenen Athleten kämpfen werde. Nun ist die Identität des Gegners geklärt.

Spektakuläre Serie im Profisport

Zur Erinnerung: Ramazon Temirov bestritt erst kürzlich—am 25. Juli in Abu Dhabi—bei UFC Fight Night 282 seinen nächsten spektakulären Kampf.

Damals begeisterte unser Landsmann die Fans, indem er den Australier Steve Erceg, der in der Rangliste weit oben stand, bereits in der ersten Runde durch einen brutalen technischen K.-o. besiegte .

Auch der bevorstehende Kampf gegen Mokaev dürfte für beide Seiten äußerst wichtig werden und hart umkämpft sein.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Ihren Bekannten!

Ramazon TemirovMuhammad MokaevIstanbulTürkeiUFC
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55Chelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernChelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernHeute, 17:54Wie Barcelonas Star Lamine Yamal seinen Urlaub in Kolumbien verbringtWie Barcelonas Star Lamine Yamal seinen Urlaub in Kolumbien verbringtHeute, 17:39Juventus steht kurz vor der Verpflichtung von Jhon LucumíJuventus steht kurz vor der Verpflichtung von Jhon LucumíHeute, 16:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)