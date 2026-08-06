Temirov bestreitet spektakulären Kampf in Istanbul gegen Ex-UFC-Star

Der usbekische UFC-Kämpfer Ramazon Temirov, der die weltweite Sportöffentlichkeit mit einem spektakulären Sieg in Abu Dhabi verblüffte, kehrt schon bald ins Oktagon zurück. Unser Landsmann steigt bei seinem Debüt in der ACBJJ League gegen einen ehemaligen UFC-Star in den Käfig.

Oktogonuz berichtet, dass Ramazon Temirov bei der ACBJJ 22 in Istanbul, Türkei, am 30. August dieses Jahres sein Debüt geben wird.

Der Gegner steht fest: Muhammad Mokaev aus demVereinigten Königreich!

In einem der Hauptkämpfe in Istanbul soll Temirov auf den ehemaligen UFC-Kämpfer Muhammad Mokaev treffen, der ursprünglich aus Dagestan stammt und das Vereinigte Königreich vertritt.

Zuvor hatte Temirov selbst im Gespräch mit den Olamsport.com Reportern mitgeteilt, dass er beim Turnier in Istanbul gegen einen äußerst erfahrenen Athleten kämpfen werde. Nun ist die Identität des Gegners geklärt.

Spektakuläre Serie im Profisport

Zur Erinnerung: Ramazon Temirov bestritt erst kürzlich—am 25. Juli in Abu Dhabi—bei UFC Fight Night 282 seinen nächsten spektakulären Kampf.

Damals begeisterte unser Landsmann die Fans, indem er den Australier Steve Erceg, der in der Rangliste weit oben stand, bereits in der ersten Runde durch einen brutalen technischen K.-o. besiegte .

Auch der bevorstehende Kampf gegen Mokaev dürfte für beide Seiten äußerst wichtig werden und hart umkämpft sein.

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