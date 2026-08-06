TikTok schließt sein US-Büro und baut Stellen ab

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TikTok schließt sein US-Büro und baut Stellen ab

Das beliebte soziale Netzwerk TikTok hat beschlossen, sein Büro in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee im Rahmen der Optimierung seiner Geschäftstätigkeit vollständig zu schließen. Laut einem von The New York Times veröffentlichten Bericht werden dabei 250 Beschäftigte entlassen. Die Kürzungen dürften vor allem Fachkräfte betreffen, die für die Content-Moderation der Plattform zuständig sind. TechCrunch.com berichtet .

Wie sich herausstellt, war das nun geschlossene Büro in Nashville erst vor relativ kurzer Zeit – im Jahr 2024 – angemietet worden. Das Büro wird offiziell ab dem 5. Oktober dieses Jahres seinen Betrieb einstellen. Die Veränderungen werden im Rahmen von TikTok USDS Joint Venture umgesetzt, dem Unternehmen, das die Sicherheits- und Datenschutzaktivitäten von TikTok in den USA koordiniert.

Notwendigkeit der Optimierung des Betriebs

Laut Zanna Crowley, einer Vertreterin von TikTok USDS Joint Venture, werden diese personellen und strukturellen Veränderungen vorgenommen, um die Abläufe des Unternehmens zu straffen und an seine langfristige Wachstumsstrategie anzupassen. Ihren Worten zufolge bleibt die Plattform ihrer Verpflichtung treu, für mehr als 200 Millionen Nutzer in den USA ein sicheres und komfortables Umfeld zu schaffen.

Unternehmensvertreter betonten, dass die Sicherheit der auf der Plattform erstellten und entdeckten Inhalte sowie der Inhalte, die Nutzer miteinander verbinden, höchste Priorität habe. Die Überprüfung der Geschäftsprozesse machte jedoch unweigerlich einen Abbau von Arbeitsplätzen erforderlich.

Der Einfluss künstlicher Intelligenz

Diese Kürzungen erfolgen in einer Zeit, in der moderne soziale Netzwerke und große Technologieunternehmen bei ihren Moderationsprozessen stärker auf die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz als auf menschliche Arbeitskraft setzen. Algorithmen entwickeln sich heute zum wichtigsten Instrument, um Gewalt, Ausbeutung und andere verbotene Inhalte zu erkennen und zu entfernen.

Obwohl Technologien der künstlichen Intelligenz die Effizienz steigern und Kosten senken können, führen solche Veränderungen dazu, dass viele Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verlieren. Im Fall von TikTok wird der Abbau der Moderationsteams ebenfalls mit dem wachsenden Bedarf an automatisierten Systemen erklärt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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