Nach dem Titelgewinn hält Gavi sein Versprechen und verändert sein Aussehen radikal

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Nach dem Titelgewinn hält Gavi sein Versprechen und verändert sein Aussehen radikal

Spanien und Barcelona Mittelfeldspieler Gavi, ein talentierter Akteur des Vereins, hielt sein Versprechen, das er den Fans während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegeben hatte. Nachdem Spanien den wichtigsten Titel des Turniers gewonnen hatte, hielt der Fußballer sein Wort und färbte sich die Haare pink. Dies gab er auf seiner offiziellen Instagram -Seite bekannt.

Der 22-jährige Fußballer veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto von sich mit seinem neuen Look und zeigte den Fans sein verändertes Aussehen. Das Bild löste innerhalb kurzer Zeit eine breite Diskussion aus und stieß bei den Nutzern sozialer Netzwerke auf großes Interesse.

Bekanntlich hatte Gavi während der diesjährigen Weltmeisterschaft angekündigt, seine Haare pink zu färben, falls Spanien den Titel gewinnen sollte. Nachdem die Nationalmannschaft das Turnier gewonnen hatte, setzte der Fußballer sein Versprechen ohne Verzögerung in die Tat um und bewies erneut, dass er sein Wort hält.

Interessanterweise ist Gavi nicht der einzige Fußballer, der sein Versprechen nach Spaniens Titelgewinn gehalten hat. Real-Madrid Verteidiger Marc Cucurella hielt ebenfalls ein früher gegebenes Versprechen und ließ sich das Gesicht von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente auf den Arm tätowieren.

Zur Erinnerung: Spanien besiegte Argentinien im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielte Ferran Torres und genau dieser Treffer bescherte den Spaniern ihren nächsten Weltmeistertitel.

Gavis neuer Look stieß bei Fußballfans auf großes Interesse und zeigte erneut, dass er seinem Versprechen zum Titelgewinn treu geblieben ist.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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