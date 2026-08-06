Gemetzel in Los Angeles: Wer steigt bei UFC 331 ins Octagon?

Die prestigeträchtigste MMA-Promotion der Welt hat die Vorbereitungen für ein weiteres spektakuläres Nummern-Event abgeschlossen. UFC 331 findet am frühen Morgen des 20. September Ortszeit in Los Angeles, USA, statt.

Die Promotion hat die vollständige Card für diesen mit Spannung erwarteten Abend offiziell vorgestellt. Sie umfasst eine hochkarätige Auswahl an Kämpfen.

Main Event: Joshua Van verteidigt seinen Titel gegen Alexandre Pantoja

Der Hauptkampf des Abends findet im Fliegengewicht statt. Der amtierende UFC-Champion aus Myanmar, Joshua Van tritt gegen den ehemaligen dominanten Champion dieser Gewichtsklasse, den erfahrenen Brasilianer Alexandre Pantojaan. Das Rückkampfduell um den Meisterschaftsgürtel soll zum eigentlichen Höhepunkt des Abends werden.

Co-Main Event: Arman Tsarukyan trifft auf Mauricio Ruffy

Der zweitwichtigste Kampf des Turniers (Co-Main Event) wird im Leichtgewicht ausgetragen. Der Armenier Arman Tsarukyan der schon lange auf seine Chance und den Status eines Titelanwärters wartet, stellt sich dem gefährlichen brasilianischen K.-o.-Kämpfer Mauricio Ruffy Der Sieger könnte später zum Top-Herausforderer um den Meisterschaftsgürtel werden.

Die vollständige UFC-331-Card:

Main Card:

Joshua Van (USA) — Alexandre Pantoja (Brasilien) (Meisterschaftskampf)

Arman Tsarukyan (Armenien) — Mauricio Ruffy (Brasilien)

Patricio Pitbull (Brasilien) — Doo Ho Choi (Südkorea)

Alonzo Menifield (USA) — Iwo Baraniewski (Polen)

Gable Steveson (USA) — Sean Sharaf (USA)

Marlon Vera (Ecuador) — Charles Jourdain (Kanada)

Prelims Card:

Tai Tuivasa (Australien) — Robelis Despaigne (Kuba)

Edmen Shahbazyan (USA) — Brunno Ferreira (Brasilien)

Giga Chikadze (Georgien) — Joanderson Brito (Brasilien)

Casey O'Neill (Schottland) — Eduarda Moura (Brasilien)

Rayan Gandra (Brasilien) — Ozzy Diaz (USA)

Michael Aswell (USA) — Jeo Sang Yoo (Südkorea)

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