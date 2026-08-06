Kätzchen im Pappwagen erobert die Herzen der Welt

Mit einem angeborenen Mobilitätsproblem geboren Das Kätzchen namens Gelato berührte mit seiner bewegenden Geschichte die Herzen von Millionen Menschen in den sozialen Medien. Daraufhin erhielt es einen neuen, speziell angefertigten Rollstuhl aus dem 3D-Drucker.

Das Tierheim Cincinnati Animal CARE teilte mit, dass Gelato zunächst nicht selbstständig laufen konnte und keiner der vorhandenen Rollstühle zu ihm passte. Deshalb fertigte die leitende Veterinärtechnikerin Mallory Smith aus Pappe, einem Lineal, Hot-Wheels-Spielzeugrädern und Klebeband einen provisorischen Wagen für ihn an.

Fotos der ungewöhnlichen Erfindung verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und zogen die Aufmerksamkeit tausender Nutzer auf sich. Kurz darauf wurde Gelato dank Spenden ein neuer, maßgefertigter Rollstuhl aus dem 3D-Drucker geschenkt.

Die Mitarbeiter des Tierheims betonten, dass dieses Ergebnis nur durch die Unterstützung der Nutzer sozialer Medien erreicht werden konnte. Mit seinem neuen Rollstuhl kann sich Gelato nun deutlich freier bewegen.

Die Verantwortlichen erklärten, diese Geschichte habe erneut bewiesen, dass Mitgefühl und gemeinsames Engagement selbst das Leben eines Tieres in der schwierigsten Lage verändern können.