Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine umfassende personelle Rotation im Verteidigungsministerium und in der Führung der Streitkräfte vorgenommen. Offiziellen Quellen zufolge zielt die Entscheidung darauf ab, die Logistik an der Front, die militärisch-technische Versorgung sowie die Strategie der Drohnenkriegsführung grundlegend zu verbessern.

Experten zufolge legt der Kreml diesmal den Schwerpunkt nicht auf Bürokraten, sondern auf sogenannte „Kampf-Generäle“, die Erfahrungen auf dem Schlachtfeld gesammelt und sich dort bewährt haben.

Schnelle und strategische Ernennungen: Wer übernimmt welche Position?

Im Zuge der neuen Ernennungen kam es in den russischen Streitkräften zu folgenden wichtigen Veränderungen:

Neuer Befehlshaber der Drohnentruppen: Generaloberst Denis Ljamin wurde zum Befehlshaber der Truppen für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) ernannt.

Führung der Truppengruppen erneuert: Generaloberst Andrei Iwanajew übernimmt die Führung der Truppengruppe „Zentrum“, Generaloberst Pjotr Bolgarew die der Truppengruppe „Ost“.

Logistik unter einem Dach: Der frühere Befehlshaber der Truppengruppe „Zentrum“, Generaloberst Waleri Solodtschuk wurde zum stellvertretenden Verteidigungsminister ernannt. Er wird nun die Logistik und Versorgung der gesamten Armee in einem zentralen System bündeln.

Waffen und Technologien: Die stellvertretenden Verteidigungsminister Alexander Santschik (Waffenbeschaffung und technische Unterstützung) sowie Alexei Kriworutschko (Entwicklung fortschrittlicher Waffen) werden die systematische Wiederbewaffnung überwachen.

Führung des Generalstabs: In der Erklärung wird betont, dass Waleri Gerassimow seine Tätigkeit als Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte und erster stellvertretender Verteidigungsminister fortsetzen wird.

Analystenbewertung: „Der Krieg bringt neue Talente hervor“

Militärexperten und Politiker erklären, dass diese personellen Veränderungen keine gewöhnliche Rotation, sondern vielmehr eine umfassende operative Vorbereitung darstellen:

1. Das Kommando wird zentralisiert

Der Militärexperte und pensionierte Oberst Anatoli Matwijtschukzufolge will der Oberste Befehlshaber die organisatorische und administrative Kontrolle über die Truppen verstärken. Diese Veränderungen könnten den Weg für künftig noch umfangreichere und entschlossenere Offensivoperationen ebnen.

2. Fronterfahrung als wichtigstes Kriterium

Das Mitglied des Verteidigungsausschusses der Staatsduma Andrei Kolesnikist der Ansicht, dass die Front selbst – ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg – neue militärische Führungspersönlichkeiten hervorbringt:

„General Solodtschuk hat sich durch seine Kampfhandlungen in der Region Kursk bewährt, Santschik durch seinen Einsatz in der Gruppe „Süd“. Die Armee brauchte Offiziere, die die Lage auf dem Schlachtfeld wirklich tiefgehend verstehen“, sagt der Abgeordnete.

3. „Drohnenkrieg“ und neue Technologien

Der Militärexperte Andrei Klinzewitsch betonte ausdrücklich, dass Putin Offiziere in hohe Positionen befördere, die er persönlich kenne und die an der Front Ergebnisse erzielt hätten:

„Derzeit wird die Armee systematisch für den modernen Drohnenkrieg umgebaut. Das Eintreffen von Fachleuten, die die Bedürfnisse der Front aus erster Hand kennen, wird viele Prozesse erheblich beschleunigen“, sagt er.

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