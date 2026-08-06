Huawei stellt neues MateBook Pro mit eigenem Prozessor und HarmonyOS vor

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Huawei stellt neues MateBook Pro mit eigenem Prozessor und HarmonyOS vor

Huawei hat einen wichtigen Schritt auf dem Technologiemarkt gemacht und ein überarbeitetes MateBook Pro vorgestellt, das vollständig auf das Betriebssystem Windows sowie Prozessoren von AMD oder Intel verzichtet. Laut ixbt.com ist das Gerät Huaweis nächstes Flaggschiff, das in einem vollständig unabhängigen Ökosystem auf Basis eigener Entwicklungen arbeitet. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Notebook zeichnet sich durch sein leichtes und kompaktes Design aus. Das Gerät verfügt über ein 14-Zoll-OLED-Display und wiegt lediglich 970 Gramm. Dadurch lässt es sich besonders bequem jederzeit mitnehmen.

Unabhängige Hardware und Leistung

Das wichtigste Merkmal des Geräts ist sein „Innenleben“. Anstelle herkömmlicher ausländischer Chips kommt Huaweis eigener Kirin X90 Plus Prozessor zum Einsatz. Diese Hardwarelösung sorgt bei allen Berechnungen des Geräts für eine hohe Effizienz.

Die Basisversion ist mit 24 GB RAM und einer 512 GB SSD ausgestattet. Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, sollen auch Modelle mit größerem Speicher auf den Markt kommen. Das Einstiegsmodell kostet etwa 1.480 US-Dollar.

Betriebssystem HarmonyOS 6.1

Neben dem Prozessor gibt es auch bei der Software einen deutlichen Wandel. Statt Windows oder Linux ist auf dem Notebook direkt HarmonyOS 6.1 installiert. Dadurch wird die Vernetzung zwischen den Geräten des Unternehmens weiter verbessert.

Auch die Multimedia-Funktionen des Geräts verdienen Beachtung. Das OLED-Display bietet eine hohe Auflösung von 3120x2080 Pixeln und sorgt für scharfe Bilder sowie brillante Farben. Für eine lange Akkulaufzeit ist das Notebook außerdem mit einem 70-Wh-Akku ausgestattet.

HuaweiMateBook ProKirin X90 PlusHarmonyOSLaptops
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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