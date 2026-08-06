Die Usbekin Layma Vladson sorgt in Leipzig für eine große „Sensation“

Usbekistans viertplatzierte Spielerin Layma Vladson bei einem prestigeträchtigen Turnier in Deutschland machte einen enormen Ranglistenunterschied wett. Unsere Tennisspielerin, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, bezwang die Nummer fünf des Turniers in nur 69 Minuten.

Nun wartet auf Vladson eine weitere schwierige Prüfung. Um den Einzug ins Viertelfinale kämpft sie gegen Yelena Maligina, die in der Weltrangliste deutlich höher eingestuft ist.

Erfolgreicher Lauf, der in der Qualifikation begann

Die Stadt Leipzig ist vom 3. bis 9. August Gastgeber eines ITF-W75-Turniers der Frauen. Das auf Sandplätzen im Freien ausgetragene Turnier ist mit 60.000 US-Dollar dotiert; im Hauptfeld stehen 32 Tennisspielerinnen.

Layma Vladson begann ihre Teilnahme am Hauptfeld über die Qualifikation. Im entscheidenden Match traf sie auf die Ukrainerin Anastasiia Firman.

Die Vertreterin Usbekistans gewann den ersten Satz mit 6:3. Im zweiten Durchgang ließ sie ihrer Gegnerin kaum eine Chance, machte mit 6:1 den Sieg perfekt und zog ins Hauptfeld ein.

Unerwartetes Szenario gegen die Nummer fünf

In der ersten Runde des Hauptfelds wartete mit Tessa Johanna Brokmann die Nummer fünf des Turniers auf Vladson. Die Deutsche hatte bei Rangliste und Erfahrung Vorteile, doch auf dem Platz zeigte sich ein völlig anderes Bild.

Layma übernahm bereits in den ersten Minuten die Initiative. Sie setzte die Schläge ihrer Gegnerin unter Druck und entschied den ersten Satz souverän mit 6:2 für sich.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich die Richtung des Spiels nicht. Vladson ließ Brokmann keine Möglichkeit, ins Match zurückzukehren, und beendete den Satz mit 6:1. Die Partie dauerte lediglich 69 Minuten.

Endstand: Layma Vladson — Tessa Johanna Brokmann — 6:2, 6:1.

Ein Unterschied von mehr als 500 Ranglistenplätzen war nicht zu sehen

Die Bedeutung dieses Ergebnisses wird beim Blick auf die Positionen der Gegnerinnen in der Weltrangliste noch deutlicher. Laut WTA-Daten liegt Vladson ungefähr im Bereich der Plätze um 800, während Brokmann auf Rang 267 geführt wird. Die Usbekin erreichte als Karrierebestleistung Platz 755, die Deutsche stieg bis auf Rang 254.

Trotzdem war der Unterschied von mehr als 500 Ranglistenplätzen auf dem Platz nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Vladson kontrollierte das Spieltempo und setzte sich über zwei Sätze hinweg gegen ihre Gegnerin durch.

Ein solcher Sieg kann Layma nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern auch das Vertrauen geben, gegen höher eingestufte Gegnerinnen auf Augenhöhe mithalten zu können.

Als Nächstes wartet Yelena Maligina

Im Achtelfinale traf Vladson auf die Estin Yelena Maligina. Die 26-jährige Tennisspielerin gehört zu den 320 besten Spielerinnen der Welt und erreichte in ihrer Karriere Rang 294.

Maligina gilt bei Erfahrung und Ranglistenposition als überlegen. Außerdem besiegte sie Vladson im März 2026 bei einem Turnier in Helsinki mit 6:0, 6:3. Die Partie in Leipzig bietet Layma somit auch die Chance, diese Niederlage zu revanchieren.

Mit ihrem souveränen Tennis in der Qualifikation und im Hauptfeld zeigte Vladson, dass sie für eine weitere Überraschung bereit ist. Ihre wichtigste Aufgabe besteht nun darin, ihr Tempo und ihren Druck gegen die erfahrene Gegnerin über die gesamte Partie aufrechtzuerhalten.

Laymas Lauf in Leipzig ist bereits zu einer der bemerkenswerten Geschichten des Turniers geworden. Der Einzug ins Viertelfinale könnte dieses sensationelle Ergebnis in einen noch größeren Erfolg verwandeln.

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