Kokain im Wert von 816 Millionen Dollar: Rekordbeschlagnahmung in Australien

Die australische Bundespolizei hat im Gebiet Londerderry bei Sydney die größte Kokainsendung in der Geschichte des Landes beschlagnahmt.

Offiziellen Angaben zufolge wurden insgesamt 2,7 Tonnen Kokain in Kunststoffbehältern gefunden, die unter den Doppelböden von drei Frachtcontainern versteckt waren.

Experten schätzen den Schwarzmarktwert der beschlagnahmten Drogen auf etwa 816 Millionen US-Dollar, was etwa 3 Millionen Einzeldosen entspricht.

Im Zuge des Einsatzes wurden zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren festgenommen. Ihnen wird der illegale Import und Besitz großer Mengen an Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Ermittlungen ergaben, dass das Kokain über Nord-Queensland nach Australien eingeschmuggelt und anschließend nach Sydney transportiert wurde.

Diese Operation wurde im Rahmen der Sonderermittlung „Operation Minjiang“ durchgeführt, bei der bisher mehr als 3 Tonnen verschiedener Betäubungsmittel beschlagnahmt wurden.