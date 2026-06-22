Kokain im Wert von 816 Millionen Dollar: Rekordbeschlagnahmung in Australien

·25·Welt
Kokain im Wert von 816 Millionen Dollar: Rekordbeschlagnahmung in Australien

Die australische Bundespolizei hat im Gebiet Londerderry bei Sydney die größte Kokainsendung in der Geschichte des Landes beschlagnahmt.

Offiziellen Angaben zufolge wurden insgesamt 2,7 Tonnen Kokain in Kunststoffbehältern gefunden, die unter den Doppelböden von drei Frachtcontainern versteckt waren.

Experten schätzen den Schwarzmarktwert der beschlagnahmten Drogen auf etwa 816 Millionen US-Dollar, was etwa 3 Millionen Einzeldosen entspricht.

Im Zuge des Einsatzes wurden zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren festgenommen. Ihnen wird der illegale Import und Besitz großer Mengen an Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Ermittlungen ergaben, dass das Kokain über Nord-Queensland nach Australien eingeschmuggelt und anschließend nach Sydney transportiert wurde.

Diese Operation wurde im Rahmen der Sonderermittlung „Operation Minjiang“ durchgeführt, bei der bisher mehr als 3 Tonnen verschiedener Betäubungsmittel beschlagnahmt wurden.

AustralienAustralian Federal PoliceSydneyQueensland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?Heute, 14:24Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenEin Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenHeute, 13:53Bräutigam wird beim Anblick der Braut ohnmächtig: unerwarteter Vorfall auf Hochzeit (Video)Bräutigam wird beim Anblick der Braut ohnmächtig: unerwarteter Vorfall auf Hochzeit (Video)Heute, 11:59Axtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die ÖffentlichkeitAxtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die ÖffentlichkeitHeute, 11:45Frau in Kasachstan zu Geldstrafe verurteilt, weil sie Russisch von Ladenmitarbeiterin verlangteFrau in Kasachstan zu Geldstrafe verurteilt, weil sie Russisch von Ladenmitarbeiterin verlangteHeute, 11:42Ein Wald im WolkenkratzerEin Wald im WolkenkratzerHeute, 10:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben