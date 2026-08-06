Ditto-App führt KI statt Swiping beim Dating ein

Gen-Z-Nutzer probieren KI-basierte Alternativen aus, da sie vom endlosen Swipen auf traditionellen Dating-Apps wie Tinder und Hinge müde sind. Die von den UC-Berkeley-Abbrechern Allen Wang und Eric Liu gegründete Plattform Ditto ist darauf spezialisiert, reale Treffen für junge Menschen ohne übermäßiges Schreiben und Zeitverschwendung zu organisieren, berichtet TechCrunch. berichtet .

Laut TechCrunch ist die Enttäuschung über Dating-Apps unter Nutzern in den Zwanzigern in den letzten Jahren stark gestiegen. Um dieses Problem ihrer Altersgenossen zu lösen, entwickelten die Gründer einen völlig neuen Ansatz. Im Rahmen des neuen Projekts verzichten Nutzer komplett auf den Stöberprozess und kommunizieren einfach per iMessage mit der KI.

Wie funktioniert die KI?

Während des Registrierungsprozesses ermittelt der Ditto-Chatbot die persönlichen Daten, Interessen und Dating-Präferenzen der Nutzer. Einige Nutzer laden sogar Fotos ihrer Lieblingsschauspieler hoch, um der KI zu helfen, ihren Geschmack zu verstehen. Der Algorithmus analysiert nicht nur ähnliche Hobbys, sondern den menschlichen Charakter hinter diesen Interessen.

Zum Beispiel wirken ein Junge, der Outdoor-Sportarten betreibt, und ein Mädchen, das sich für Skateboarding interessiert, oberflächlich betrachtet unterschiedlich, aber eine tiefgehende Analyse zeigt, dass beide abenteuerlustige und einzigartige Persönlichkeiten sind. Wie der Gründer anmerkt, lässt sich die menschliche Chemie mit den richtigen Signalen im Voraus vorhersagen.

Echtes Date einmal pro Woche

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr stellt die Plattform den Nutzern einen passenden Partner, eine festgelegte Zeit und einen Ort zur Verfügung. Die einzige Aufgabe des Nutzers besteht darin, zum angegebenen Ort zu gehen und sich zu unterhalten. Basierend auf dem nach dem Date gesammelten Feedback verbessert die KI kontinuierlich ihre Matchmaking-Fähigkeiten.

Bisher haben sich über 150.000 Menschen auf der Ditto-Platform registriert, und etwa 20 Prozent von ihnen gehen auf reale Dates. Verglichen mit traditionellen Apps gilt dieser Wert als ein hohes Ergebnis. Darüber hinaus informiert die App Nutzer in Form von ästhetischen Collagen, die bei Jugendlichen beliebt sind, übereinander.