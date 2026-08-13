Unerwartet taucht ein Tigerhai vor der Küste von Massachusetts auf

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Unerwartet taucht ein Tigerhai vor der Küste von Massachusetts auf

Fischer stießen vor der Küste von Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts auf einen unerwarteten „Gast“. Die Brüder Nate und Nelson Ruett, die Sportfischerei betreiben, fingen bei ihrem jüngsten Angelausflug einen jungen Tigerhai.

Ende Juli fingen die Brüder vom Ufer aus einen etwa 1,5 Meter langen Hai. Mehrere Stunden lang hatten sie nach den deutlich häufiger vorkommenden Sandbankhaien gesucht. Als sie jedoch die waagerechten Streifen am Körper des aus dem Wasser geholten Hais sahen, erkannte Nate sofort, dass es ein Tigerhai war.

„Das ist ein Tigerhai!“, teilte Nate seinem Bruder erstaunt mit. Er sagte, dass man ihm zunächst nicht geglaubt habe. Später bestätigten die Größe und die äußeren Merkmale des Hais, dass er zu dieser Art gehörte.

Tigerhaie kommen normalerweise häufiger in wärmeren südlichen Gewässern wie dem Karibischen Meer vor. Sie sind dafür bekannt, nicht wählerisch zu sein, und können von Fischen, Krebstieren und Seevögeln bis hin zu verschiedenen Gegenständen alles verschlucken. In den Mägen einiger Haie wurden sogar Schuhe und andere künstliche Gegenstände gefunden.

Große Tigerhaie können mehr als 4,5 Meter lang und über 600 Kilogramm schwer werden. Sie gelten als eine der für Menschen relativ gefährlichen Haiarten. Dennoch kommen grundlose Angriffe nur selten vor.

Experten schenken dem Auftauchen des jungen Tigerhais in Massachusetts besondere Aufmerksamkeit. John Chisholm, Wissenschaftler am New England Aquarium in Boston, zufolge werden Vertreter dieser Art in den vergangenen Jahren zunehmend in nördlichen Gewässern beobachtet.

Wissenschaftler führen diese Entwicklung auf die Erwärmung der Ozeane zurück. Steigende Wassertemperaturen könnten die Küste Neuenglands für Tigerhaie zu einem geeigneteren Lebensraum machen als früher.

Experten untersuchen sogar die Möglichkeit, dass sich die Region künftig zu einer natürlichen „Kinderstube“ für junge Tigerhaie entwickeln könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre das eine der bedeutenden Veränderungen im marinen Ökosystem.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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