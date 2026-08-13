Europa erlebt die erste totale Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts

Am 12. August war in Teilen Europas erstmals im 21. Jahrhundert eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Während des Naturereignisses verdeckte der Mond die Sonne vollständig, sodass ihre helle Scheibe kurzzeitig nicht sichtbar war. Das berichtete Meduza.

Die totale Sonnenfinsternis konnte in Grönland, Island, Portugal und Teilen Spaniens beobachtet werden. Menschen, die dort den Himmel beobachteten, wurden Zeugen eines seltenen astronomischen Ereignisses.

In einigen anderen Teilen Westeuropas war die Sonnenfinsternis dagegen nicht total. Dort wurden 85–95 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond verdeckt.

Die vorherige totale Sonnenfinsternis auf dem europäischen Festland war 1999 zu beobachten. Deshalb war dieses Ereignis für Astronomiebegeisterte und Himmelsbeobachter von besonderer Bedeutung.

Die nächste totale Sonnenfinsternis findet am 2. August 2027 statt. Sie wird im Süden Spaniens und in Teilen Nordafrikas zu beobachten sein.