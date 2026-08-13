Eduardo Camavinga Lehnt Angebot Von Manchester United Ab

Manchester United ist kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters auf ein ernstes Problem gestoßen. Laut Goal.com hat Real-Madrid-Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga das 40-Millionen-Euro-Angebot des Klubs von der Old Trafford entschieden abgelehnt und seinen Wunsch bekundet, seine Karriere in Spanien fortzusetzen. Goal.com hat darüber berichtet.

Der Premier-League-Gigant hatte die Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers unter Cheftrainer Michael Carrick zur obersten Priorität erklärt, um sein Mittelfeld zu verstärken. Nach Angaben des bekannten Transferexperten Fabrizio Romano wurde der englische Klub jedoch abgewiesen, nachdem er im Juli Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen hatte.

Warum der Transfer scheiterte

Der 23-jährige Franzose bevorzugt es, bei Real Madrid zu bleiben und unter Cheftrainer Jose Mourinho zu spielen. Auch das Scheitern des Transfers von Manchester-City-Star Rodri beeinflusste seine Entscheidung, da sich dadurch Camavingas Chancen auf einen Stammplatz in der Startelf erhöhen.

Die Führung von Real Madrid war bereit, einen Verkauf des Spielers zu prüfen, sobald ein offizielles Angebot über 40 Millionen Euro eingegangen wäre. Obwohl die beiden Klubs eine Einigung hätten erzielen können, führten der persönliche Wunsch und die Loyalität des Mittelfeldspielers zum Stillstand der Verhandlungen.

Die Führung von Manchester United und der Trainerstab müssen nun angesichts der knapp bemessenen Zeit bis zum Ende des Sommer-Transferfensters schnell nach Alternativen suchen.