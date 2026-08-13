Blindes mysteriöses „Teufelshöhlenfisch“-Wesen unter US-Militärbasis entdeckt

Wissenschaftler haben in einer Höhle unter einer Militärbasis im US-Bundesstaat Alabama eine völlig neue Fischart entdeckt. Das Tier besitzt weder Augen noch Körperpigmente und erscheint sein ganzes Leben lang in einem blassen elektrischen Blauton. Wegen seines ungewöhnlichen Aussehens erhielt es den Spitznamen „Teufelshöhlenfisch“ .

Die neue Art wurde von Forschern der University of Alabama in Huntsville in der Bobcat Cave unter dem Stützpunkt Redstone Arsenal der US-Armee entdeckt. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Demogorgonichthys arcanus . Der Name „Demogorgon“ verweist auf die berühmte mythologische Figur aus dem Spiel „Dungeons & Dragons“ und der Serie „Stranger Things“. „Arcanus“ bedeutet „verborgen“ oder „mysteriös“.

Laut dem Studienleiter Dr. Matthew L. Niemiller hatten die Wissenschaftler nicht damit gerechnet, im heutigen Osten Nordamerikas eine völlig neue Süßwasserfisch-Linie zu entdecken. Er verglich den Fund mit der erstaunlichen Entdeckung einer neuen Großkatzenart.

Zwei Fischarten leben in einer Höhle

Ein weiterer faszinierender Aspekt der Entdeckung ist, dass in dem Lebensraum, in dem der neue Fisch gefunden wurde, auch der Southern Cavefish lebt. Die beiden Arten sind jedoch nicht eng miteinander verwandt.

Wissenschaftler vermuten, dass sie sich unabhängig voneinander und mit einem Abstand von Millionen Jahren an das Leben in unterirdischen Lebensräumen angepasst haben. Dabei verloren beide Arten unabhängig voneinander ihr Sehvermögen und ihre Körperpigmente. Dies gilt als klares Beispiel für konvergente Evolution.

Interessanterweise wird das Höhlensystem der Bobcat Cave seit mindestens 30 Jahren regelmäßig überwacht. Dennoch war der Fund des neuen Fisches genau an diesem Ort für die Forscher eine große Überraschung.

Umweltverschmutzung bedroht den seltenen Fisch

Der „Teufelshöhlenfisch“ wurde bisher nur in einer einzigen Höhle und dem daran angeschlossenen unterirdischen Aquifer entdeckt. Deshalb reagiert er sehr empfindlich auf Veränderungen der Wasserqualität und der Hydrologie.

Die Militärbasis schützt die Höhle zwar vor direkten menschlichen Eingriffen, doch Verschmutzungen an der Oberfläche, Sedimente und Veränderungen der Wasserbedingungen könnten die neue Art gefährden.

Die Forscher berichten, dass Wasserproben aus der Bobcat Cave in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhöhte Mengen an Cadmium, Chrom und Blei aufwiesen. Diese Verschmutzung könnte mit Chemikalien zusammenhängen, die durch den Betrieb der Militärbasis zurückgeblieben sind.

Die Untersuchungen der Wissenschaftler gehen dennoch weiter. Sie wollen die Herkunft, Lebensweise und Anpassung des Fisches an seine einzigartige unterirdische Umwelt noch genauer erforschen.