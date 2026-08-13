Mikel Arteta äußert sich zu den Gerüchten um Myles Lewis-Skelly

Mikel Arteta, Cheftrainer des FC Arsenal, hat die Transfergerüchte um den talentierten jungen Mittelfeldspieler Myles Lewis-Skelly kommentiert. Berichten zufolge sollen sich die anderen Premier-League-Giganten Chelsea und Manchester United für den englischen Spieler interessieren. Der Trainer ist der Ansicht, dass ein solches Konkurrenzinteresse ein positives Zeichen für den Klub ist. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com gibt es keine ernsthaften Anzeichen für einen Transfer des 19-jährigen englischen Nationalspielers, der voraussichtlich im Emirates Stadium bleiben wird. Der Londoner Klub hat nicht vor, seinen Absolventen der eigenen Akademie zu verkaufen, und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Spieler selbst Nordlondon verlassen möchte. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Como lobte Mikel Arteta im Gespräch mit den Medien das Potenzial des jungen Spielers.

Interesse an jungen Talenten ist ein gutes Zeichen

Arteta betonte, dass die Aufmerksamkeit großer Konkurrenten bedeute, dass sich der Klub in die richtige Richtung entwickle und die Absolventen der eigenen Akademie hervorragende Arbeit leisteten. Nach einem von Fabrizio Romano zitierten Statement wollte der spanische Trainer nicht einzeln auf die Gerüchte um seine Spieler eingehen, stellte jedoch fest, dass diese Situation das Wachstum der Mannschaft zeige.

Myles Lewis-Skelly erzielte in einem Freundschaftsspiel gegen Como ein Tor und stellte sein enormes Potenzial erneut unter Beweis. Obwohl er in der vergangenen Saison weniger Einsatzminuten als andere Spieler sammelte, agierte er in wichtigen Partien zum Saisonende zuverlässig im zentralen Mittelfeld. Besonders seine starken Leistungen in der Schlussphase der Saison und sein Auftritt gegen PSG in der Champions League erregten große Aufmerksamkeit.

In der bevorstehenden anspruchsvollen neuen Saison wird der junge Spieler voraussichtlich eine wichtige Rolle für Arsenal übernehmen. Der Mittelfeldspieler entwickelt sich unter Mikel Arteta weiter und dürfte zweifellos zu einer der Schlüsselfiguren in der Zukunft des Londoner Klubs werden.