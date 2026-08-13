Mikel Arteta äußert sich zu den Gerüchten um Myles Lewis-Skelly

·0·Sport
Mikel Arteta äußert sich zu den Gerüchten um Myles Lewis-Skelly

Mikel Arteta, Cheftrainer des FC Arsenal, hat die Transfergerüchte um den talentierten jungen Mittelfeldspieler Myles Lewis-Skelly kommentiert. Berichten zufolge sollen sich die anderen Premier-League-Giganten Chelsea und Manchester United für den englischen Spieler interessieren. Der Trainer ist der Ansicht, dass ein solches Konkurrenzinteresse ein positives Zeichen für den Klub ist. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com gibt es keine ernsthaften Anzeichen für einen Transfer des 19-jährigen englischen Nationalspielers, der voraussichtlich im Emirates Stadium bleiben wird. Der Londoner Klub hat nicht vor, seinen Absolventen der eigenen Akademie zu verkaufen, und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Spieler selbst Nordlondon verlassen möchte. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Como lobte Mikel Arteta im Gespräch mit den Medien das Potenzial des jungen Spielers.

Interesse an jungen Talenten ist ein gutes Zeichen

Arteta betonte, dass die Aufmerksamkeit großer Konkurrenten bedeute, dass sich der Klub in die richtige Richtung entwickle und die Absolventen der eigenen Akademie hervorragende Arbeit leisteten. Nach einem von Fabrizio Romano zitierten Statement wollte der spanische Trainer nicht einzeln auf die Gerüchte um seine Spieler eingehen, stellte jedoch fest, dass diese Situation das Wachstum der Mannschaft zeige.

Myles Lewis-Skelly erzielte in einem Freundschaftsspiel gegen Como ein Tor und stellte sein enormes Potenzial erneut unter Beweis. Obwohl er in der vergangenen Saison weniger Einsatzminuten als andere Spieler sammelte, agierte er in wichtigen Partien zum Saisonende zuverlässig im zentralen Mittelfeld. Besonders seine starken Leistungen in der Schlussphase der Saison und sein Auftritt gegen PSG in der Champions League erregten große Aufmerksamkeit.

In der bevorstehenden anspruchsvollen neuen Saison wird der junge Spieler voraussichtlich eine wichtige Rolle für Arsenal übernehmen. Der Mittelfeldspieler entwickelt sich unter Mikel Arteta weiter und dürfte zweifellos zu einer der Schlüsselfiguren in der Zukunft des Londoner Klubs werden.

ArsenalMikel ArtetaMyles Lewis-SkellyChelseaManchester United
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Eduardo Camavinga Lehnt Angebot Von Manchester United AbEduardo Camavinga Lehnt Angebot Von Manchester United AbHeute, 10:37Lionel Messi kehrt nach dem Tod seines Vaters auf den Platz zurückLionel Messi kehrt nach dem Tod seines Vaters auf den Platz zurückHeute, 10:136 Finals, 6 Siege: Enrique stellt unglaublichen Europapokal-Rekord auf6 Finals, 6 Siege: Enrique stellt unglaublichen Europapokal-Rekord aufHeute, 09:45Messi kehrt auf den Platz zurück, doch Inter Miami verliert (Video)Messi kehrt auf den Platz zurück, doch Inter Miami verliert (Video)Heute, 09:38Ein Mann, der den Schmerz des Verlusts seines Vaters fühlte: Messi schrieb seinem verstorbenen Vater einen BriefEin Mann, der den Schmerz des Verlusts seines Vaters fühlte: Messi schrieb seinem verstorbenen Vater einen BriefHeute, 09:25Umarali Rahmonaliyev weckt Interesse in Europa: Lens-Scouts in Aserbaidschan!Umarali Rahmonaliyev weckt Interesse in Europa: Lens-Scouts in Aserbaidschan!Heute, 09:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert