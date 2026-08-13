Während seines Besuchs auf der Insel Iturup im russischen Fernen Osten machte der russische Präsident Wladimir Putin eine weitere sensationelle Aussage über die Bevölkerung des Landes und ihren Willen.

Seiner Aussage zufolge leben in Russland besonders herausragende Menschen, die einen „genetischen Code des Sieges“ im Blut tragen.

Treffen auf Iturup und Gespräch mit dem Gouverneur von Sachalin

Im Rahmen des Arbeitsbesuchs des Staatsoberhaupts auf der Insel Iturup fand ein wichtiges Treffen mit dem Gouverneur der Oblast Sachalin, Waleri Limarenko, statt. Während der Gespräche sprach der Gouverneur über das soziale und ideologische Klima in der Region sowie über die Stimmung der Bevölkerung.

Laut Limarenko unterstützt die lokale Bevölkerung selbst bei Treffen in den entlegensten und abgelegensten Siedlungen einstimmig eine gemeinsame Idee: „Sieg in allem.“

Putins Reaktion

Als Reaktion auf die Worte des Gouverneurs würdigte der russische Präsident den Willen und Charakter der Bevölkerung des Landes:

„So sind unsere Leute. [Sie] haben den genetischen Code eines Siegers.“, betonte Wladimir Putin.

Die Aussage wird als deutliche Fortsetzung der ideologischen Vorstellungen der russischen Führung bewertet, die darauf abzielen, das nationale Selbstverständnis, den Patriotismus und die geopolitische Position zu stärken, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet haben.

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