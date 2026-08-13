Ungewöhnlicher Gast an Ägyptens Küste verblüfft Urlauber (Video)

Touristen, die sich am berühmten Abu-Dabbab-Strand in Ägypten erholten, wurden Zeugen eines unerwarteten Anblicks. An dem sonst von Urlaubern belebten Sandstrand tauchte diesmal ein ungewöhnlicher „Gast“ auf – ein Kamel.

Auf Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu sehen, wie das Kamel ganz entspannt am Strand entlangspaziert. Bemerkenswert ist, dass die Menschen, der Lärm und die Kameras in seiner Umgebung das Tier kaum zu beeindrucken schienen.

Stattdessen verhielt sich das Kamel so frei, als wäre dieser Ort sein gewohntes Revier, und wanderte eine Weile zwischen den Touristen umher. Sein unerwarteter Besuch weckte großes Interesse unter den Urlaubern, von denen viele die ungewöhnliche Szene mit ihren Handys filmten.

Wie das Kamel an den Strand gelangte, ist bislang nicht genau bekannt. Die Aufnahmen vom Spaziergang des unerwarteten Gastes sorgen auch in den sozialen Netzwerken für unterschiedliche Reaktionen.

Was meinen Sie: Ist das Kamel zufällig am Strand aufgetaucht, oder kam es ebenfalls zum Erholen zwischen den Touristen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.